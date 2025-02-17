Порошенко* обвинил Зеленского в четырёхкратном уклонении от повесток в военкомат
Пётр Порошенко*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Бывший президент Украины Пётр Порошенко* заявил, что Владимир Зеленский четырежды не являлся в военный комиссариат после получения повесток. Об этом политик сообщил в интервью изданию «Украинская правда».
«Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия», — заявил он.
Отвечая на вопрос о будущем своего сына, который пока не подпадает под мобилизацию из-за возраста, экс-президент подчеркнул, что тот пока учится в вузе. Если же парню поступит вызов из территориального центра комплектования, он, по утверждению Порошенко*, обязательно явится в военкомат.
Ранее стало известно, что Зеленский ввёл пожизненные санкции в отношении Порошенко*. При этом ограничения могут быть сняты, если экс-президент проспонсирует госбюджет из своего кармана.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.