Порошенко* обвинил Зеленского в четырёхкратном уклонении от повесток в военкомат

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* заявил, что Владимир Зеленский четырежды не являлся в военный комиссариат после получения повесток. Об этом политик сообщил в интервью изданию «Украинская правда».

«Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия», — заявил он.

Отвечая на вопрос о будущем своего сына, который пока не подпадает под мобилизацию из-за возраста, экс-президент подчеркнул, что тот пока учится в вузе. Если же парню поступит вызов из территориального центра комплектования, он, по утверждению Порошенко*, обязательно явится в военкомат.