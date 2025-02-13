Зеленский может снять санкции с Порошенко*, если тот отдаст миллиарды в бюджет
Владимир Зеленский не исключил снятия санкций с экс-президента Украины Петра Порошенко* и других политиков, если они вложат миллиарды в бюджет страны, который является дефицитным.
«Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают, что речь идет о миллиардах. Люди создают фонды на поддержку военных, получают деньги, а потом эти деньги отдают своим, участникам своей партии... Эти люди могут вернуть эти миллиарды, мы их отдадим на армию, и я сниму санкции — нет вопросов», — заявил он.
Напомним, Зеленский наложил пожизненные санкции на экс-президента Петра Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также на бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. В результате этого Порошенко* лишается государственных наград, а его активы подлежат блокировке. В МИД РФ описали введение санкций против экс-лидера Незалежной как «жабагадюкинг».
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Shutterstock/FOTODOM/paparazzza