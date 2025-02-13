Зеленский может снять санкции с Порошенко*, если тот отдаст миллиарды в бюджет

Владимир Зеленский не исключил снятия санкций с экс-президента Украины Петра Порошенко* и других политиков, если они вложат миллиарды в бюджет страны, который является дефицитным.

«Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают, что речь идет о миллиардах. Люди создают фонды на поддержку военных, получают деньги, а потом эти деньги отдают своим, участникам своей партии... Эти люди могут вернуть эти миллиарды, мы их отдадим на армию, и я сниму санкции — нет вопросов», — заявил он.