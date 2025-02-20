Маск оценил заявление Зеленского о пропавших 100 млрд, переданных Киеву США

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал ситуацию вокруг заявления Владимира Зеленского о том, что он не в курсе об участии 100 миллиардов долларов, выделенные Штатами Киеву. Более того, бывший комик сказал, что вовсе не получал средства.