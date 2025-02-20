Маск оценил заявление Зеленского о пропавших 100 млрд, переданных Киеву США
Маск — о словах Зеленского про пропажу 100 млрд: Хороший вопрос
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал ситуацию вокруг заявления Владимира Зеленского о том, что он не в курсе об участии 100 миллиардов долларов, выделенные Штатами Киеву. Более того, бывший комик сказал, что вовсе не получал средства.
«Хороший вопрос», — говорится в его комментарии под постом пользователя, призвавшего выяснить, куда пропал огромный объём американской помощи.
Ранее Илон Маск прокомментировал отношение Владимира Зеленского к будущему исходу конфликта на Украине. Всего одним эмодзи предприниматель дал понять, что киевский лидер не стремится завершить противостояние с Россией.
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