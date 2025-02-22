Хаос в штабах: Стало известно, что произойдёт в ВСУ после отключения Starlink
«ВХ»: ВСУ лишатся связи между штабами в случае отключения Starlink на Украине
Утратив доступ к системе спутниковой связи Starlink компании SpaceX, владелец которой бизнесмен Илон Маск, украинская армия лишится качественной связи на поле боя и между штабами. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».
Если Маск вырубит свои терминалы, то штабы, командование и подразделения на передовой утратят связь. Им придётся в кратчайшие сроки найти какую-то замену. Проблемы также начнутся у операторов БПЛА и артиллерии, поскольку вся корректировка производится с помощью спутников Starlink.
Таким образом, ВСУ лишатся разведданных и не смогут быстро реагировать на атаки ВС РФ. По сути, армия станет примитивной по нынешним меркам, пишут военкоры.
Поскольку Илон Маск считает, что Украина уже слишком далеко зашла в конфликте с Россией, а Владимира Зеленского называет жадным до денег и власти политиком, которого презирает собственный народ, решение отключить Starlink не станет неожиданностью. Ранее СМИ сообщали, что переговорщики из США уже грозились выключить сервера, если Зеленский не подпишет сделку по редкоземельным металлам.
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