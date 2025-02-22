Хаос в штабах: Стало известно, что произойдёт в ВСУ после отключения Starlink

Утратив доступ к системе спутниковой связи Starlink компании SpaceX, владелец которой бизнесмен Илон Маск, украинская армия лишится качественной связи на поле боя и между штабами. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

Если Маск вырубит свои терминалы, то штабы, командование и подразделения на передовой утратят связь. Им придётся в кратчайшие сроки найти какую-то замену. Проблемы также начнутся у операторов БПЛА и артиллерии, поскольку вся корректировка производится с помощью спутников Starlink.