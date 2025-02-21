Росгвардейцы нанесли сокрушительный удар дронами-камикадзе по позициям ВСУ под Харьковом
Бойцы Росгвардии уничтожили станцию Starlink ВСУ в Харьковской области
Бойцы спецназа Росгвардии продолжают работу по уничтожению позиций солдат ВСУ в Харьковской области. Операторы дронов нанесли огневое поражение противнику, в результате чего был уничтожен вражеский комплекс спутникового интернета Starlink.
Кадры уничтожения позиций врага. Видео © Telegram / Росгвардия
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, военнослужащие ВС РФ произвели серию ударов дронами-камикадзе, в результате чего уничтожили станции спутниковой связи Starlink, а также вооружение, боеприпасы и личный состав ВСУ.
«Росгвардейцами произведена серия ударов дронами-камикадзе, в результате которых уничтожены личный состав, вооружение и боеприпасы неонацистов. Координация действий операторов дронов-камикадзе непрерывно осуществлялась при помощи средств объективного контроля», — доложили в ведомстве.
Ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении артиллеристами блиндажа ВСУ в зоне СВО. Также огонь российских бойцов вывел из строя станцию спутниковой связи Starlink, которая находилась в расположении украинской армии.
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