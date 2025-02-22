Офицер ВС США обвинил Запад в непонимании реалий происходящего на Украине

Подполковник вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис обвинил Запад в необдуманном развязывании военного конфликта. По его словам, администрация Белого дома либо не захотела вникать в реалии происходящего на Украине, либо не смогла этого сделать. Об этом военный написал в своей соцсети Х.