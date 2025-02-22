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22 февраля, 12:14

Офицер ВС США обвинил Запад в непонимании реалий происходящего на Украине

Офицер Дэвис: Запад не осознавал украинских реалий, развязывая конфликт

Подполковник вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис обвинил Запад в необдуманном развязывании военного конфликта. По его словам, администрация Белого дома либо не захотела вникать в реалии происходящего на Украине, либо не смогла этого сделать. Об этом военный написал в своей соцсети Х.

«Так называемая западная элита и администрация США либо не смогли, либо не захотели признать реальность, продолжая настаивать на развязывании войны», — написал он на своей странице в соцсети.

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Ранее стало известно, что американский предприниматель Илон Маск высказался о происходящем на территории Незалежной. По его словам, киевские власти зашли слишком далеко — им пора задуматься о прекращении вооружённого противостояния. Население Украины, по словам бизнесмена, давно перестало верить Зеленскому, именно поэтому он не торопится проводить выборы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Ольга Сливченко
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