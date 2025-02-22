В «диванные войска» Украины срочно призвали сотни бойцов из-за России
На Украине ищут 200 человек для написания негативных комментариев о войне
На Украине ищут 200 человек, которые будут строчить «негативные комментарии о войне» в российских пабликах. Вакансию размещают киевские паблики в соцсетях.
Бойцов информационного фронта набирают, чтобы они заглядывали в российские паблики и вступали там в полемику с теми, кто пишет комментарии. Вероятно, для этого им выдадут определённую методичку, в соответствии с которой нужно будет работать. Гонорар: 750 гривен в день (почти 1600 рублей). Работать бойцам «диванных войск» предлагается в Киеве или на удалёнке.
Непонятно, какие аргументы могут предложить этим «воинам» работодатели, однако зарплата у них весьма неплохая, учитывая, что более 65% украинцев живут у черты бедности. Больше получают лишь 18-летние парни, которых набирают на Украине воевать теперь уже полностью официально, обещая им золотые горы.
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