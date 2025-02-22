В «диванные войска» Украины срочно призвали сотни бойцов из-за России

На Украине ищут 200 человек, которые будут строчить «негативные комментарии о войне» в российских пабликах. Вакансию размещают киевские паблики в соцсетях.

Бойцов информационного фронта набирают, чтобы они заглядывали в российские паблики и вступали там в полемику с теми, кто пишет комментарии. Вероятно, для этого им выдадут определённую методичку, в соответствии с которой нужно будет работать. Гонорар: 750 гривен в день (почти 1600 рублей). Работать бойцам «диванных войск» предлагается в Киеве или на удалёнке.