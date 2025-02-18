В Киеве назвали число молодых украинцев, захотевших вступить в ВСУ
МО Украины: Свыше 10 тысяч молодых украинцев подали обращения на контракт с ВСУ
Свыше десяти тысяч обращений поступило в приложение для призывников и военнообязанных «Резерв+» по поводу заключения годового контракта в ВСУ для молодых людей в возрасте 18-24 лет. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.
«Сейчас в приложении »Резерв+ «более 10 тысяч обращений, но приложение не единственный вход в этот периметр. Есть центры рекрутинга, есть сайт… Этот проект многих заинтересовал», — сказал представитель министра в эфире всеукраинского телемарафона.
При этом Лазуткин не уточнил, сколько человек уже заключили контракт с ВСУ. Представитель МО Незалежной отметил, что получить один миллион гривен (2,2 миллиона рублей) смогут и те, кто в возрасте до 25 лет уже отправился на фронт, но при определённых условиях.
«Те, кто [с начала СВО] пошли воевать в таком возрасте — от 18 до 25 лет, могут также получать эти деньги, при условии, что они минимум 6 месяцев брали участие в боевых действиях, не имеют административных, уголовных, дисциплинарных взысканий», — пояснил Лазуткин.
По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос технологии выплат и согласовываются юридические нюансы. Лазуткин пояснил, что подробная информация будет опубликована в скором времени.
Напомним, что ранее Минобороны Украины официально приступило к проекту «Контракт 18-24». Всем изъявившим желание пополнить ряды ВСУ, пообещали выплатить миллион гривен тремя траншами: пятую часть сразу, а оставшееся — в течение службы. Контракт заключается на срок один год, далее выжившим предоставят отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. С помощью молодёжи Владимир Зеленский хочет заткнуть бреши в рушащемся фронте, считают в Госдуме РФ. А представитель МИД РФ Мария Захарова назвала билетом в один конец призыв 18-летних в ряды ВСУ.
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