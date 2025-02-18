В Киеве назвали число молодых украинцев, захотевших вступить в ВСУ

Свыше десяти тысяч обращений поступило в приложение для призывников и военнообязанных «Резерв+» по поводу заключения годового контракта в ВСУ для молодых людей в возрасте 18-24 лет. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

«Сейчас в приложении »Резерв+ «более 10 тысяч обращений, но приложение не единственный вход в этот периметр. Есть центры рекрутинга, есть сайт… Этот проект многих заинтересовал», — сказал представитель министра в эфире всеукраинского телемарафона.

При этом Лазуткин не уточнил, сколько человек уже заключили контракт с ВСУ. Представитель МО Незалежной отметил, что получить один миллион гривен (2,2 миллиона рублей) смогут и те, кто в возрасте до 25 лет уже отправился на фронт, но при определённых условиях.

«Те, кто [с начала СВО] пошли воевать в таком возрасте — от 18 до 25 лет, могут также получать эти деньги, при условии, что они минимум 6 месяцев брали участие в боевых действиях, не имеют административных, уголовных, дисциплинарных взысканий», — пояснил Лазуткин.