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13 февраля, 05:44

«Дискриминация!» Бывалые ВСУшники пали духом из-за авантюры Зеленского с молодняком

«Страна.ua»: Условия контрактов для 18-летних добровольцев возмутили бойцов ВСУ

Условия спецконтрактов для приёма на службу добровольцев от 18 до 25 лет вызвали волну недовольства среди действующих военнослужащих ВСУ. Бойцы сочли несправедливым такое отношение к солдатам разных возрастных категорий, стало известно украинскому изданию «Страна.ua».

Так, если молодёжи можно отслужить всего год и получить отсрочку от мобилизации, то остальные военные находятся в армии бессрочно и уже несколько лет ждут законопроекта о праве на «дембель». Кроме того, бойцам категории 25+ не выплачивают миллион гривен «подъёмных». Даже военные с передовой получают в лучшем случае 100 тысяч гривен.

«Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, ещё больше упадёт уровень морально-психологического состояния», — цитирует издание одного из недовольных бойцов.

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Напомним, что Минобороны Украины официально приступило к проекту «Контракт 18-24» 12 февраля. С помощью молодёжи Владимир Зеленский хочет заткнуть бреши в рушащемся фронте, считают в Госдуме РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LanKS

Антон Голыбин
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