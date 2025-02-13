«Дискриминация!» Бывалые ВСУшники пали духом из-за авантюры Зеленского с молодняком

Условия спецконтрактов для приёма на службу добровольцев от 18 до 25 лет вызвали волну недовольства среди действующих военнослужащих ВСУ. Бойцы сочли несправедливым такое отношение к солдатам разных возрастных категорий, стало известно украинскому изданию «Страна.ua».

Так, если молодёжи можно отслужить всего год и получить отсрочку от мобилизации, то остальные военные находятся в армии бессрочно и уже несколько лет ждут законопроекта о праве на «дембель». Кроме того, бойцам категории 25+ не выплачивают миллион гривен «подъёмных». Даже военные с передовой получают в лучшем случае 100 тысяч гривен.