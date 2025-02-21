Предатель из КВН: как комик Игорь Ласточкин стал украинцем и карателем ВСУ Заработавший в России миллионы комик Игорь Ласточкин настолько возненавидел россиян, что готов идти на фронт их убивать. Сегодня он официально записался в ВСУ и публично выразил лояльность главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Как он живёт? 20 февраля, 21:15 Комик Игорь Ласточкин заявил о своём намерении служить в ВСУ. Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia, © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Где в ВСУ будет служить Игорь Ласточкин

Бывший участник КВН и шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ. Он рассказал об этом в соцсетях, выложив фотографию военного билета и автомата.

«Сложное время рождает сильных людей» — так Ласточкин подписал пост, снабдив его хештегом #одинза4%, очевидно имея в виду свою приверженность политике Владимира Зеленского. Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка президента Украины составляет 4%. После этого Зеленский запустил на Украине акцию поддержки, чтобы хоть как-то спасти свой рейтинг.

Можно предположить, что комик будет служить в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр». У него там друзья, с которыми он встречал Новый год. Это подразделение известно тем, что осуществляло карательные операции в Донбассе. После начала спецоперации оно участвовало в боях у Сум, под Харьковом и в районе Покровска – Карловки.





Как Игорь Ласточкин стал русофобом

Кто следил за соцсетями комика, такой разворот вряд ли удивил. С первого же дня СВО Игорь Ласточкин собирает донаты для ВСУ и унижает Россию, русских и наши власти. Его буквально трясёт от русофобии.

— Русский оккупант, хочешь жить — дай знак. Покажи тризуб. Пока Украина сдерживает удары авиабомб и росартеллерии, россияне опустошают «ИКЕЮ», — городит он.

Игорь Ласточкин ванговал нам к 2023 году страшный дефицит, что мы будем есть кору и курить веточки с деревьев, в кинотеатры ходить только погреться, из Москвы до Петербурга добираться на ослах. Даже есть шутки про кирпичи, которые россияне будут воровать. Весь этот бред Ласточкин оформлял в виде «юмористических» видеозарисовок.

Своего российского периода жизни он теперь публично стыдится.

Комик снимал откровенно русофобские ролики. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lastochkin_igor

На фоне своей дачи в пригороде Киева Игорь Ласточкин снимает антироссийские юморески.

Ласточкин не скрывает приверженности киевскому режиму. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lastochkin_igor

Как Игорь Ласточкин стал украинцем

Можно подумать, что Игорь Ласточкин — коренной украинец, но это не так. Кэвээнщик родился в Шымкенте на юге Казахстана, а вырос в Ташкенте. Возможно, на его мировоззрение сильно повлияла ташкентская школа № 110 имени Тараса Шевченко, где он учился.

— Я взял себе факультативные уроки украинского языка и литературы, так меня впечатлили произведения украинских писателей, — написал Ласточкин недавно в соцсетях. Скорее всего, на его выбор повлияла мать, украинка по национальности.

В начале нулевых мать Ласточкина развелась с его отцом и забрала сына в Днепропетровск. Будущий комик поступил в местный металлургический вуз и начал выступать за местную команду КВН. Вскоре познакомился со своей будущей женой-днепрянкой и получил гражданство Украины. Пара растит сына.

Ещё до начала СВО Игорь Ласточкин начал строить под Киевом семейное гнездо — большую кирпичную дачу. Деньги на это он заработал у нас: играя в КВН и снимаясь в «Однажды в России». До съёмок в нашей стране он был прописан в старой неотремонтированной панельке на окраине Днепропетровска.

Сейчас у Ласточкина в столице Украины две компании: киностудия «Днепр продакшен» и благотворительный фонд «Лiга допомоги».

В России у него никогда не было собственной недвижимости, только съёмная.

Игорь Ласточкин с супругой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lastochkin_igor

Авторы Пётр Егоров