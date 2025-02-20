Как украинский боксёр Александр Усик подружился с неонацистами из «Азова» и палачами из СБУ Многократный чемпион мира, украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен с самыми отмороженными неонацистами из батальона карателей «Азов»*. Что о нём известно? 19 февраля, 21:15 Боксёр Александр Усик. Обложка © Коллаж © Life.ru, Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa

Новые друзья боксёра Александра Усика

Украинский боксёр Александр Усик засветился на совместном снимке с четырьмя отморозками-русофобами. Это организаторы терактов в тылу России шеф СБУ Василий Малюк и его помощник Денис Каравай, а также выходцы из террористической организации «Азов»* неонацисты Сергей Филя Филимонов и Игорь Маляр Поташенков.

Совместную фотографию выложили одновременно Филя и Маляр. Встреча произошла в кабинете Малюка под картиной Казак Мамай на черепах врагов. Усик посередине обнимается с одним из неонацистов. Все мужчины улыбаются и производят впечатление давних знакомых.

— Выдающийся христианин всех времён и народов боксёр Усик нашёл достойную компанию: убийцу – главу СБУ и неонацистов, один из которых крышевал кол-центры в Днепре и известен прозвищем Побрякушка. Христианин Усик, который кичится «дружбой» с убийцами, язычниками, гонителями Церкви и фашистами, — это уже финиш даже для Украины, — прокомментировал фото украинский блогер Анатолий Шарий.

— Миллионы верующих под давлением власти, глава СБУ лично проводит пытки над священством нашей Церкви. Усик свой выбор сделал. Нет этому оправдания и не будет. Я считаю Усика активным участником геноцида украинского народа, — высказался нардеп Верховной рады Артём Дмитрук, который недавно вынужденно сбежал с Украины, так как является прихожанином УПЦ.

Слева направо: Сергей Филя Филимонов, Василий Малюк, Александр Усик, Игорь Маляр Поташенков и Денис Каравай. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sunperuna

Рядом с Усиком стоят не просто плохие люди. Про таких говорят: «пробу ставить негде».

Уроженец Житомирской области Василий Малюк подписал контракт с СБУ на службе в армии в 18 лет. Долгое время служил обычным оперативником, но, приняв участие в карательных операциях в Донбассе и проявив там звериную жестокость, резко продвинулся по карьерной лестнице. В 2020-м Зеленский назначил его главой СБУ. Малюк хвастается, что лично курировал взрыв Крымского моста, намекал на причастность к убийствам Ильи Кивы, Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, также подозревается в организации теракта в «Крокус сити холле».

Василий Малюк. Фото © mvs.gov.ua

Помощник Малюка Денис Каравай предпочитает оставаться в тени. О нём нет никаких сведений. Life.ru выяснил, что он родом из Вышгорода. В Сети есть его фото, где он охраняет только что сбежавшую в Киев депутатку Госдумы РФ Марию Максакову** в 2017 году; где он участвует в крестном ходе УПЦ вместе с Петром Порошенко* в 2018 году; где он сопровождает бывшего главу СБУ Василия Грицака в 2019 году. Самый свежий снимок сделан с ним на пресс-конференции Аркадия Бабченко после инсценировки убийства последнего.

Денис Каравай (справа) охраняет Максакову. Фото © ukr.media

Бывший футбольный ультрас Сергей Филя Филимонов набил себе нацистские тату и примкнул к праворадикальным группировкам раньше, чем закончил школу. «Нацкорпус»*, «Правый сектор»*, «Азов»* — он был членом всех этих террористических организаций. Ещё Филя прославился съёмками снафф-видео с убийствами российских военнопленных и пророссийски настроенных украинцев, а также призывами сжигать заживо крымчан. Платят Филе неплохо. Его жена постоянно хвастается дорогой ювелиркой.

Сергей Филимонов (справа) в детстве. Фото © episodedergi.com

Игорь Маляр Поташенков — ближайший соратник Фили и такой же любитель нацистских татуировок. Вместе они крышевали днепровские кол-центры и кошмарили малый бизнес под кураторством СБУ. У наших силовиков есть информация, что Маляр с удовольствием принимал участия в пытках российских военнопленных. Также он является приближённым к лидерам «Кракена»** Сергею Величко и Константину Немичеву, которые издевались и казнили десятки наших ребят в селе Малая Рогань под Харьковом.

Слева Филя, справа Маляр. Фото © politnavigator.net

Кто такой Александр Усик

Александр Усик родился в крымской столице Симферополе. После возвращения полуострова в состав России боксёр занял двойственную позицию. С одной стороны, он заявил, что «це Украина», с другой — торжественно открыл боксёрский турнир в российском Крыму совместно с новым главой региона Сергеем Аксёновым.

— В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, потому что мы славяне, — объяснился ранее Усик.

В 2015 году Усик и его жена выложили в соцсетях георгиевские ленточки в честь очередной годовщины великой Победы.

Посты жены Александра Усика. Фото © VK / Катюшка Хмелевская (Усик)

В 2018-м Усик ездил в Лондон поболеть за российского коллегу Александра Поветкина в бою против Энтони Джошуа. Тогда же он начал активно выступать в поддержку церквей Московского патриархата на Украине и даже получил за это орден из рук главы УПЦ Онуфрия. Напомним, что в том же 2018 году прошёл крестный ход УПЦ, в котором приняли участие Пётр Порошенко* и эсбэушник Денис Каравай. Скорее всего, Усик просто отыгрывал свою роль.

После начала спецоперации эти заигрывания с Россией часто припоминают боксёру. В его соцсетях всегда много проклятий и от правых радикалов, и от адекватных украинцев. Как бы то ни было, но на государственном уровне Усик герой и обладатель множества наград. В 2024 году его назвали лучшим боксёром все до единого авторитетные западные спортивные издания. Недавно Усик выложил совместные фото с Зеленским.

Александр Усик с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa

После начала СВО Александр Усик пиара ради вступил в тероборону Киева. Естественно, ни в каких военных действиях он не участвовал. В марте 2022 года на передовицы украинских СМИ попала его жена. Она сообщила, что их особняк в элитном посёлке Ворзель под киевской Бучей якобы обстреляли российские бойцы. Очевидно, такое заявление она сделала по указке украинских властей в пропагандистских целях.

Сейчас Усик и его жена в Лондоне. Боксёр утверждает, что скоро вернётся на Украину: мол, покинул родину только ради семьи.

Александр Усик в Лондоне. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa

* Запрещённая в России террористическая организация. ** Признан в России иностранным агентом.

Авторы Пётр Егоров