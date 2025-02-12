Кошелёк боевиков. Как украинский олигарх Александр Герега зарабатывал миллиарды в России и финансировал ВСУ Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов объединение, в которое входят украинский миллиардер, олигарх и депутат Верховной рады Александр Герега* и его супруга Галина*. Состояние семьи оценивается в 1,7 млрд долларов. Что известно о бизнесмене? 11 февраля, 21:15 Украинский бизнесмен и политик Александр Герега* в России признан террористом. Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia / Webspektr, © Shutterstock / FOTODOM / Vlasov Yevhenii, oksana2010

Кто такой Александр Герега*

Александру Гереге* 57 лет, по официальным данным, он родился в Хмельницкой области, хотя Life.ru нашёл данные паспорта его полного тёзки с совпадающей датой рождения, и, согласно им, будущий олигарх родился в селе Златоустовка под Кривым Рогом.

В 1991 году он перебрался в Киев и там занялся мелким бизнесом — торговал всячиной на местных рынках, а товар привозил из московских «Лужников» (когда комплекс в стране лучше знали как рынок, чем спортивную арену). Позже появилась специализация — керамическая плитка, которую Герега* вёз из Польши. Дело выгорело, и уже к 1996 году он открыл свой первый магазин, а в 2003-м — первый гипермаркет «Эпицентр».

К этому времени будущий олигарх, кажется, понял, что бизнес развивается лучше, если иметь хорошие отношения с действующей властью. Поэтому с 2004 по 2010 год он финансово и политически поддерживал Виктора Ющенко, а взамен получил настоящий расцвет своего бизнеса.

После победы на следующих президентских выборах Виктора Януковича Герега* вступил в его Партию регионов. Его супруга Галина*, занявшая должность секретаря Киевского городского совета, до 2014 года всячески лоббировала интересы ПР.

Однако после бегства Януковича и когда стало понятно, что переворот на майдане побеждает, они вышли из партии и на следующие пять лет вошли в ближайшее окружение Петра Порошенко*, которого в 2019 году сменили на расположение Владимира Зеленского. В этот период семейство Герега* процветало.

В ковидные времена на фоне обвала продаж в ретейле ни один из гипермаркетов Гереги* не закрылся. Из Китая он привозил на Украину одноразовые маски и экспресс-тесты на тогда ещё летающей «Мрии». Причём по прибытии в Киев самолёт с грузом встречал лично Зеленский, который представил происходящее как гуманитарную помощь — скандалы с её продажей областным администрациям случались уже потом.

В итоге на сегодняшний день собственники «Эпицентра» Александр и Галина Герега* — крупнейшие владельцы коммерческой недвижимости в Незалежной: 71 торговый центр общей площадью более 2,2 млн квадратных метров.

А в 2021 году журнал Forbes поместил супругов на шестую строчку в рейтинге богатейших украинцев с состоянием 1,7 млрд долларов. Из широко известных в России украинских олигархов богаче них оказались только угольный король Ринат Ахметов* (7,6 млрд долларов), зять экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Виктор Пинчук (2,5 млрд) да тогда ещё находившийся на свободе Игорь Коломойский* (1,8 млрд).

Даже бывший покровитель Пётр Порошенко* оказался беднее — всего 1,4 млрд долларов.

За что Герегу* внесли в список террористов

Внесение в список выглядит логичным шагом, ведь семейство Герега* долгие годы публично поливает Россию грязью в украинских медиа, активно финансирует и помогает материально ВСУ, а кроме того, имеет репутацию «кошелька» чиновников из окружения Владимира Зеленского и неоднократно оплачивало различные публичные мероприятия с участием президента.

За это в ноябре 2018 года Александр Герега* ранее попал в санкционный список России, а в апреле 2024-го суд арестовал российское имущество коммерсанта и его жены. Оказалось, связанные с именем олигарха фирмы уже 10 лет ведут бизнес в Подмосковье и Краснодарском крае.

При этом Гереги* до самого последнего момента пытались сидеть на двух стульях — несмотря на русофобскую риторику, с 2014 года втайне от украинских властей и общественности вели бизнес в России. В апреле прошлого года российский суд арестовал имущество украинского олигарха, и выяснилось, что антироссийская позиция депутата-бизнесмена не мешала ему иметь в «стране-агрессоре» мультимиллионный бизнес.

Александр Герега* хорошо известен украинцам по сетям гипермаркетов «Эпицентр» и «Новая линия». А в Крыму отлично знают российскую компанию «Новацентр», которая пришла на смену изгнанному «Эпицентру». Правда, оказалось, после «крымской весны» 2014 года на полуострове Гереги* просто сменили название своего ТЦ, но не собственника. При этом в интервью украинским журналистам на голубом глазу заявляли, что «к большому сожалению, в Крыму мы больше не работаем».

Как семья Герега* работала в Крыму и Донбассе

Спустя месяц после возвращения Крыма в Россию — в мае 2014 года — в подмосковном городе Пушкино появилась фирма «Руслайн Ко» с уставным капиталом в 1,75 млрд рублей и деятельностью по управлению, продаже, аренде собственного недвижимого имущества. Фирме принадлежали земельные участки, кадастровые номера которых совпадали с адресами гипермаркетов «Эпицентр». При этом учредители «Руслайн Ко» — три украинские компании, принадлежавшие семье Герега*.

В тот же день и в том же помещении зарегистрировалась ещё одна фирма — владелец ТЦ «Новацентр» в Симферополе — «Русстрой К». У обеих фирм был общий генеральный директор, но вот официальный собственник — юрлицо, зарегистрированное на Кипре. Оно, по сведениям украинских расследователей, тоже контролировалось Александром Герегой*. Через цепочку фирм ему также принадлежал связанный с арендой и управлением недвижимостью бизнес в Краснодарском крае.

Несмотря на все трудности того времени, бизнес в Крыму работал исправно — судя по отчётам о финансовых результатах, ежегодно через счета «Руслайн Ко» проходили 1,2–1,5 млрд рублей. Правда, по данным уже бухгалтерской отчётности, из года в год фирма демонстрировала лишь убытки.

Дела у владельца гипермаркетов в Крыму шли отлично. Фото © spark-interfax

В отношении «Русстрой К» процедура банкротства была применена в декабре 2023 года, «Руслайн Ко» — в октябре 2024 года. Под неё же попали и дочерние компании. Возможно, это как раз связано с тем, что в тот момент контролирующие органы наконец взялись за Александра и Галину Герега*.

Известно, что за это время в собственность властей Крыма изъяли и передали более 130 объектов, относящихся к ООО «Руслайн Ко». Из них также шесть складских зданий и участок площадью 21,3 тыс. кв. м, находившиеся в собственности одной из дочерних компаний.

Интересно, что пару лет назад украинские журналисты выяснили: по «крымской схеме» в 2014 году якобы поменяли названия гипермаркеты и в Донбассе. Больше всего негодования у расследователей из Незалежной вызвало то, что эти новые-старые ТЦ с 2014 года стали отмечать «День ДНР» и российские праздники, а кроме того, ещё и задаривать местные органы власти служебными автомобилями.

Впрочем, если с крымскими торговыми центрами след украинской семьи коммерсантов действительно прослеживается через российские бизнес-реестры, то с донецкими гипермаркетами история выглядит уже не так очевидно.

Первое время структуры Александра Гереги* даже не скрывали своё участие в крымском бизнесе. Фото © spark-interfax

Как семья Герега* поддерживает ВСУ

С начала СВО семья коммерсантов перечислила на нужды ВСУ не менее 600 млн рублей по текущему курсу. Герега* публично объявлял, что финансово поддерживает добробаты, иностранных наёмников, а также предоставляет помещения своих гипермаркетов под военные склады. Весной прошлого года российские войска уничтожили один такой «Эпицентр» в Харькове.

Этот случай режим Зеленского тогда активно пытался выставить как нападение России на мирных граждан. Однако достоверно известно, что на территории ТЦ — в складских помещениях — хранились системы РСЗО «Ураган» и огромное количество боеприпасов. При этом сам центр для посетителей никто закрывать не стал, похоже, мирных жителей, как обычно, украинские власти использовали как живой щит.

По соцсетям и СМИ Украины недавно бродила эта фотография, на которой Александр Герега* позирует с оружием и призывает защищать Украину от «оккупантов». Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Gerega.Oleksandr

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Евгений Кузнецов