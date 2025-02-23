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Регион
23 февраля, 06:03

Медведев объяснил, почему День защитника Отечества в 2025 году особенный

Медведев поздравил россиян с 23 Февраля и назвал нынешний праздник особенным

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил защитников Отечества с 23 февраля. Он заявил, что «науку побеждать» русские бойцы осваивали в тяжёлых сражениях, которые идут и по сей день. Он уверен, что долг каждого — отдать все силы ради блага Отечества.

«23 Февраля — особая дата. Символ памяти, славы и гордости Отчизной, символ нашей полной уверенности в Победе. В этом году этот День особый. Мы отмечаем его в Год защитника Отечества», — написал политик.

Медведев добавил, что в России всегда будут помнить героев прежних поколений. В финале политик процитировал полководца Александра Суворова: «Будем всегда служить Верою и Правдою России, сим посрамим врагов наших!».

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Ранее Дмитрий Медведев заявил, что война с неонацизмом подходит к концу, а виновных ждёт кара прямо на поле боя без лишних проволочек. Россия не допустит всемирного Апокалипсиса и оставит наследие потомкам, указал зампред СБ.

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Life.ru

Николай Рюмин
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