Медведев объяснил, почему День защитника Отечества в 2025 году особенный

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил защитников Отечества с 23 февраля. Он заявил, что «науку побеждать» русские бойцы осваивали в тяжёлых сражениях, которые идут и по сей день. Он уверен, что долг каждого — отдать все силы ради блага Отечества.

«23 Февраля — особая дата. Символ памяти, славы и гордости Отчизной, символ нашей полной уверенности в Победе. В этом году этот День особый. Мы отмечаем его в Год защитника Отечества», — написал политик.

Медведев добавил, что в России всегда будут помнить героев прежних поколений. В финале политик процитировал полководца Александра Суворова: «Будем всегда служить Верою и Правдою России, сим посрамим врагов наших!».