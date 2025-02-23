«Гордимся и поддерживаем вас»: Путин отметил героизм военных в День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил РФ с Днём защитника Отечества. В своём обращении он особо отметил солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции.

Путин поздравил Вооружённые силы РФ с Днём защитника Отечества. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин подчеркнул, что военные, рискуя жизнью, отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Он также напомнил о вековых традициях российского воинства, начиная с Чудского озера и Куликовского поля до Великой Отечественной войны.

«Во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратные дела своих предков. Мы все понимаем, как вам трудно. Гордимся и поддерживаем вас», — сказал российский лидер.