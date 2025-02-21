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21 февраля, 10:04

Сбор героев: Кремль сообщил о самом важном пункте в графике Путина на 23 Февраля

Песков: Путин в Кремле вручит госнаграды Героям РФ в День защитника Отечества

Президент Владимир Путин вручит государственные награды Героям России. Торжественная церемония пройдёт в важный праздник — День защитника Отечества. О его графике на 23 Февраля рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мероприятия запланированы традиционные, которые обычно бывают. В Кремле состоится вручение госнаград нашим героям, нашим защитникам Родины», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что информацию о других мероприятиях президента, запланированных на 23 февраля в Кремле, предоставят чуть позже.

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Ранее стало известно, что в России увеличился уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину. На этот раз показатели выросли на 1,2 процентных пункта и составили 79,5%. Участниками исследования стали 1,6 тысячи совершеннолетних граждан страны.

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Life.ru

Наталья Афонина
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