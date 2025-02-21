Сбор героев: Кремль сообщил о самом важном пункте в графике Путина на 23 Февраля

Президент Владимир Путин вручит государственные награды Героям России. Торжественная церемония пройдёт в важный праздник — День защитника Отечества. О его графике на 23 Февраля рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мероприятия запланированы традиционные, которые обычно бывают. В Кремле состоится вручение госнаград нашим героям, нашим защитникам Родины», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что информацию о других мероприятиях президента, запланированных на 23 февраля в Кремле, предоставят чуть позже.