День защитника Отечества 2025: дата праздника, история и его важность для России День защитника Отечества — важный государственный праздник в России. Какие истории и традиции 23 Февраля, кого поздравляют, как принято отмечать этот день и что дарить, рассказывает Life.ru 14 февраля, 21:23 Военнослужащие во время торжественного построения войск в день празднования Дня защитника Отечества. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

День защитника Отечества — праздник, который ежегодно отмечается в России и некоторых странах постсоветского пространства: Белоруссии, Кыргызстане, Таджикистане, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республике.

В России является нерабочим днём.

Дата праздника

Отряд красногвардейцев. Псков, февраль 1918 года. Фото © Wikipedia

Праздник был установлен в 1922 году в память о первых боевых столкновениях отрядов новообразованной Красной армии с войсками Германской империи в начале 1918 года и воззвании Совета народных комиссаров «Социалистическое отечество в опасности» от 23 февраля того же года.

Примечательно, что фактически Красная армия была сформирована не в феврале, а в конце января 1918 года, но памятная годовщина сдвинулась из-за задержки выхода декрета о праздновании.

Дата получила название «День Красной армии», а в 1923 году она вышла уже на всесоюзный уровень.

История и традиции

Матросы и офицеры в парадном строю во время празднования Дня Советской армии и военно-морского флота. Фото © ТАСС / Фотохроника

Пятилетие Красной армии в 1923 году отметили торжественным заседанием Центрального исполнительного комитета. Постепенно празднования стали организовывать в воинских частях, на предприятиях, в учебных заведениях. После Великой Отечественной войны, когда дату переименовали в «День Советской армии и военно-морского флота», стало принято ежегодно чествовать всех военных, а также поздравлять и будущих защитников страны.

Вплоть до распада СССР 23 Февраля официальным выходным днём не было, но ежегодно отмечалось. Проходили праздничные концерты, парады, военным вручали подарки и награждали.

В 1995 году праздник переименовали в День защитника Отечества. Спустя семь лет, в 2002 году, он стал официальным выходным днём. Входит в перечень дней воинской славы России.

Важность праздника День защитника Отечества

Праздничный салют над парком Победы в Москве в честь Дня защитника Отечества. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сейчас День защитника Отечества стал данью памяти всем поколениям воинов, сражавшихся за Россию, независимо от периода. Поэтому праздник имеет особое значение для истории.

При этом 23 Февраля всегда было неформальным «мужским днём» для всех возрастов и символизировало силу, доблесть и отвагу в целом.

Как отмечают праздник

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к стелам городов-героев в День защитника Отечества. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Поскольку это праздник государственный, в торжествах участвует руководство страны, проходит возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата. В Александровский сад прибывают президент России, главы обеих палат Федерального собрания, военное руководство, представители других ветвей власти, духовенство. Проводится минута молчания, затем торжественным маршем проходит рота почётного караула.

В течение дня проводятся праздничные мероприятия и концерты, митинги, народные гулянья, исторические реконструкции. В телепрограмму включают фильмы и передачи на военную тематику.

В этот день поздравления принимают уже не только военные, военнослужащие-женщины и силовики, но и те мужчины, которые не имеют отношения к армии. Стало принято отмечать праздник в учебных заведениях и рабочих коллективах. Мужчинам дарят подарки и поздравительные открытки. В школах организуют уроки мужества.

В каких ещё странах отмечают праздник

В Белоруссии 23 Февраля называется «День защитников Отечества и Вооружённых сил Республики Беларусь». Считается общереспубликанским праздничным, но рабочим днём.

Был установлен указом президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года. В этот день, как и в России, принято поздравлять всех мужчин, даже не имеющих прямого отношения к военной службе. В честь праздника проходят торжественные мероприятия и концерты.

В Киргизии 23 февраля — праздничный выходной день. Был установлен постановлением правительства Кыргызской Республики от 20 января 2003 года. В Бишкеке в этот день традиционно на площади перед зданием мэрии проходит торжественное построение личного состава Бишкекского гарнизона, после чего военнослужащие под звуки оркестра идут парадом до главной площади.

В Таджикистане 23 Февраля отмечается как День защитника Отечества и День образования вооружённых сил республики. 23 февраля 1993 года был подписан указ об образовании вооружённых сил страны. Тогда же и провели первый парад национальной армии Таджикистана. Праздник отмечается парадом, народными гуляньями.

23 Февраля в Абхазии отмечается, однако официальным праздничным днём оно не является. В этот день военнослужащие Абхазии совместно с военнослужащими российской военной базы возлагают венки и цветы к памятнику Неизвестному Солдату в Сухуме. Отдаётся также дань памяти павшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 гг. и российским миротворцам.

23 февраля в Южной Осетии является официальным праздничным и нерабочим днём. В республике вспоминают участников Великой Отечественной войны, а также всех тех, кто встал на защиту Южной Осетии в 90-е годы. Чествуют также сотрудников силовых структур.

День защитника Отечества отмечается ежегодно и в Приднестровской Молдавской Республике. Согласно указу президента от 13 июня 2001 года, он входит в перечень профессиональных праздников и является нерабочим праздничным днём, посвящённым всем поколениям защитников Отечества. В торжественных мероприятиях участвует руководство республики, оно возлагает цветы к Вечному огню в память об участниках Великой Отечественной войны и защитниках Приднестровья в конфликте 1992 года.

Что подарить и как поздравить

В День защитника Отечества мужчин стараются порадовать приятными сюрпризами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marharyta Manukha

В этот день мужчинам желают крепкого здоровья, стойкости, счастья и удачи, а военных благодарят за службу.

На 23 Февраля дарят как что-то близкое армейской тематике праздника, так и то, чего хочет сам одаряемый. Можно подарить аксессуары, мужской аромат, часы, сертификат в магазин, билет на мероприятие или квест. Конечно, в первую очередь стремятся порадовать мужчин от души.

Авторы Екатерина Субботина