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Регион
29 января, 05:56

Россиянам объяснили, почему в этом году на 23 февраля и 8 марта не будет длинных выходных

КРОС: В 2025 году не будет длинных выходных на 23 февраля и 8 марта

В этом году у россиян не будет продолжительных выходных на праздники в феврале и марте. Об этом заявил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев в беседе с агентством «Прайм».

Отсутствие длинных выходных на День защитника Отечества и на Международный женский день обусловлено особенностями производственного календаря, сообщил он. Дударев пояснил, что 23 февраля выпадает на воскресенье, которое и так является выходным днём при пятидневке. Дополнительный выходной перенесут на 8 мая, продлив таким образом майские праздники.

Аналогичная ситуация и с 8 марта: праздник будет в субботу, соответственно выходной перенесут на пятницу, 13 июня.

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Но к праздникам ведь всё равно нужно готовиться, поэтому ранее Life.ru в своём материале подкинул несколько идей о том, где можно без особого ущерба кошельку провести ближайшие праздники. К примеру, на 8 марта можно посетить Сочи или Краснодар, где за ночь в отеле вы потратите около 2 тысяч рублей.

Обложка ©

freepik / prostooleh

Владимир Озеров
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