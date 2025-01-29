Россиянам объяснили, почему в этом году на 23 февраля и 8 марта не будет длинных выходных

В этом году у россиян не будет продолжительных выходных на праздники в феврале и марте. Об этом заявил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев в беседе с агентством «Прайм».

Отсутствие длинных выходных на День защитника Отечества и на Международный женский день обусловлено особенностями производственного календаря, сообщил он. Дударев пояснил, что 23 февраля выпадает на воскресенье, которое и так является выходным днём при пятидневке. Дополнительный выходной перенесут на 8 мая, продлив таким образом майские праздники.

Аналогичная ситуация и с 8 марта: праздник будет в субботу, соответственно выходной перенесут на пятницу, 13 июня.