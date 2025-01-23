Экономный уикенд: Life.ru выяснил, где в России недорого провести ближайшие праздники

Следующие после Нового года праздничные дни станут отличной возможностью для различных поездок и отдыха. Life.ru узнал, где в России можно недорого сделать передышку от работы и отвлечься от обычной жизни.

Согласно данным сервиса путешествий OneTwoTrip, на День всех влюблённых самым экономичным направлением стал Ростов-на-Дону, где стоимость номера в отеле составляет около 2000 рублей за ночь. Немного дороже обойдётся проживание в Санкт-Петербурге — 2200 рублей, а замыкает тройку Сочи со средней ценой 2400 рублей. Среди других доступных вариантов — Самара (2500 рублей), Москва (3000 рублей), Уфа (3200 рублей), Нижний Новгород (3500 рублей), Калининград (3800 рублей), Екатеринбург (3900 рублей) и Кисловодск (4000 рублей).

На февральские выходные, совпадающие с празднованием Дня защитника Отечества, самым выгодным городом для бронирования оказался Ессентуки — здесь ночь в отеле стоит 2000 рублей. Чуть дороже выйдет отдых в Геленджике (2300 рублей) и Махачкале (2500 рублей). В этот период также можно отправиться в Санкт-Петербург за 3000 рублей в сутки, Сочи за 3300 рублей или Москву за 3500 рублей. В Минеральных Водах проживание обойдётся примерно в 3600 рублей, в Иркутске — 3700 рублей, в Ярославле — 3800 рублей, а в Петрозаводске — 4000 рублей.

На 8 Марта самыми бюджетными направлениями остаются Сочи, где номер в отеле стоит всего 2000 рублей, Краснодар (2300 рублей) и Новосибирск (2500 рублей). Также среди недорогих городов Коломна (2800 рублей), Санкт-Петербург (3000 рублей), Москва (3300 рублей), Геленджик (3500 рублей), Кострома (3600 рублей), Нижний Новгород (3800 рублей) и Калининград (4000 рублей).