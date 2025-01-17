Врач рассказал, когда отдых в Анапе после разлива мазута станет безопасным

Планировать отдых в Анапе после разлива мазута этим летом не стоит. Об этом заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он отметил, что концентрация в воздухе опасных для человека веществ даже спустя несколько месяцев будет высокой. Вдыхание ядовитых паров мазута чревато серьёзными проблемами со здоровьем.

Влияние на то, как скоро российские туристы вновь смогут отдохнуть в Анапе, окажет качество и скорость проведение очистных работ, считает медик. Он подчеркнул, что если специалисты сработают оперативно, то и вредные пары вскоре улетучатся.