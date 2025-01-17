Врач рассказал, когда отдых в Анапе после разлива мазута станет безопасным
Врач Кондрахин: Этим летом не стоит ехать в Анапу из-за вредных паров мазута
Планировать отдых в Анапе после разлива мазута этим летом не стоит. Об этом заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Он отметил, что концентрация в воздухе опасных для человека веществ даже спустя несколько месяцев будет высокой. Вдыхание ядовитых паров мазута чревато серьёзными проблемами со здоровьем.
Влияние на то, как скоро российские туристы вновь смогут отдохнуть в Анапе, окажет качество и скорость проведение очистных работ, считает медик. Он подчеркнул, что если специалисты сработают оперативно, то и вредные пары вскоре улетучатся.
«Если зачистка будет проведена качественно, пары рано или поздно перестанут выделяться, потому что они летучие, и тогда можно будет вновь выбирать это место для отдыха», — добавил Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой».
Несмотря на предостережения врачей и экологов, российские туристы всё-таки не готовы отказаться от отдыха в Анапе. На данный момент они выбрали выжидательную позицию в надежде, что ситуация к пляжному сезону стабилизируется. Тем временем турэксперты рекомендуют россиян другие направления для отдыха этим летом. Путешественникам советуют обратить внимание на Калининград, где в тёплое время можно искупаться в Балтийском море. Также для отдыха с детьми подходит Карелия. Не стоит забывать про Геленджик и Сочи на черноморском побережье, куда не добралось мазутное пятно после крушения танкеров 15 декабря прошлого года.
Wikipedia / Konstantin Kč