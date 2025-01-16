Турэксперт назвала три альтернативы Чёрному морю после разлива мазута

Побережье Анапы в конце 2024 года оказалось загрязнено мазутом. Есть надежда, что экологическая катастрофа не затронет Сочи и другие черноморские города. Однако многие россияне уже задумываются, где им отдыхать будущим летом. Несколько рекомендаций на этот счёт дала турэксперт Наталия Ансталь.

«Никто не знает, какой эффект на человека это может оказать, поэтому люди из-за этой ситуации отказываются ехать в Анапу, но в целом Сочи, Крым, Геленджик пользуются популярностью», — заявила Ансталь в интервью 360.ru.

Среди внутренних направлений для путешествий эксперт также посоветовала обратить внимание на Калининград, где летом Балтийское море прогревается так, что в нём даже можно купаться. Хорошо подойдёт для семейного отдыха с детьми Карелия, потому что там есть на что посмотреть и где погулять. В список также можно включить Дагестан, по ценам он даже дешевле многих популярных направлений.