Турэксперт назвала три альтернативы Чёрному морю после разлива мазута
Турэксперт Ансталь: Разлив мазута в Чёрном море повысил спрос на Балтийское
Побережье Анапы в конце 2024 года оказалось загрязнено мазутом. Есть надежда, что экологическая катастрофа не затронет Сочи и другие черноморские города. Однако многие россияне уже задумываются, где им отдыхать будущим летом. Несколько рекомендаций на этот счёт дала турэксперт Наталия Ансталь.
«Никто не знает, какой эффект на человека это может оказать, поэтому люди из-за этой ситуации отказываются ехать в Анапу, но в целом Сочи, Крым, Геленджик пользуются популярностью», — заявила Ансталь в интервью 360.ru.
Среди внутренних направлений для путешествий эксперт также посоветовала обратить внимание на Калининград, где летом Балтийское море прогревается так, что в нём даже можно купаться. Хорошо подойдёт для семейного отдыха с детьми Карелия, потому что там есть на что посмотреть и где погулять. В список также можно включить Дагестан, по ценам он даже дешевле многих популярных направлений.
«Будем честны, у большинства россиян нет загранпаспортов. Кроме того, некоторые люди из-за работы не могут выехать за границу, но также хотят отдохнуть у моря. Поэтому выбирают или черноморские курорты, или побережье Балтийского моря», — подытожила турэксперт.
Ранее эколог не стала обнадёживать россиян, заявив, что отдых в этом году в Анапе будет омрачён из-за разлива нефтепродуктов. Экологическая катастрофа произошла в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. По данным на 14 января, акватории Анапы и Севастополя, куда также добралось мазутное пятно, удалось полностью очистить. Однако не исключено, что остатки нефтепродуктов могут вытечь из танкеров летом. Чтобы полностью не обанкротиться и не растерять всех туристов, анапским отельерам посоветовали снижать цены на проживание в гостиницах.