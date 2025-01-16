Роспотребнадзор оценил качество рыбы после попадания мазута в Чёрное море
Глава Роспотребнадзора Попова не увидела отклонений в качестве рыбы из-за мазута
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Чёрном море не зафиксировано отклонений по качеству рыбы и морепродуктов из-за разлива мазут. В интервью каналу «Россия-24» она отметила, что надзорными органами было проведено почти 200 проб, и никаких нарушений обнаружено не было.
Кроме того, ведомство проверило качество питьевой воды в Крыму и на побережье Краснодарского края. Попова добавила, что питьевая вода в Крыму, Анапе и на всем черноморском побережье полностью соответствует санитарным нормам.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе во время шторма произошла авария с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента 27 членов экипажа были срочно эвакуированы, однако один моряк, к сожалению, погиб. В море оказалось около 3 тысяч тонн нефтепродуктов, что привело к гибели десятков морских обитателей, включая 32 дельфинов. В конце декабря мазут достиг побережья Крыма, что вынудило ввести режим чрезвычайной ситуации в Керчи.