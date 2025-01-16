Роспотребнадзор оценил качество рыбы после попадания мазута в Чёрное море

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Чёрном море не зафиксировано отклонений по качеству рыбы и морепродуктов из-за разлива мазут. В интервью каналу «Россия-24» она отметила, что надзорными органами было проведено почти 200 проб, и никаких нарушений обнаружено не было.