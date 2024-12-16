«Никогда не предаст»: Стала известна личность моряка, погибшего в Керченском проливе
360.ru: Погибший при крушении танкера в Керченском проливе был опытным моряком
При крушении судов в Керченском проливе погиб член экипажа танкера «Волгонефть 212» Данил Саблин, сообщает 360.ru со ссылкой на анонимный источник. По его словам, погибший был опытным моряком, хорошим человеком и настоящим другом.
«Для меня это друг, который никогда не предаст. И где бы мы ни находились, мы всё равно были на связи. Все в шоке, потому что Данил был неотъемлемой частью экипажа», — рассказал собеседник издания.
Он также отметил, что Саблин был мотористом и во время крушения нёс вахту в машинном отделении в качестве помощника механика. У моряка был достаточный опыт для работы на судне данного класса, и он строго соблюдал все требования, предписанные должностными инструкциями.
Напомним, накануне в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Инцидент вызвал разлив нефтепродуктов, танкеры доставляли около 9 тысяч тонн мазута. 11 пострадавших членов экипажа «Волгонефти 212» госпитализировали в городскую больницу Анапы, двое находятся в тяжёлом состоянии. Один из моряков погиб. Экипаж «Волгонефти 239 спасён». Возбуждены два уголовных дела, одно из них было переквалифицировано по более тяжкой статье после гибели человека. Причиной крушения танкеров «Волгонефть» могла стать ошибка экипажа.
pixabay / thuanvo