«Никогда не предаст»: Стала известна личность моряка, погибшего в Керченском проливе

При крушении судов в Керченском проливе погиб член экипажа танкера «Волгонефть 212» Данил Саблин, сообщает 360.ru со ссылкой на анонимный источник. По его словам, погибший был опытным моряком, хорошим человеком и настоящим другом.

«Для меня это друг, который никогда не предаст. И где бы мы ни находились, мы всё равно были на связи. Все в шоке, потому что Данил был неотъемлемой частью экипажа», — рассказал собеседник издания.