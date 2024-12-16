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Ситуация в Сирии
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Регион
16 декабря, 08:39

Спасённые моряки с судна «Волгонефть 239» доставлены на допрос

Экипаж судна «Волгонефть 239», который был спасён после крушения в Керченском проливе, доставлен на допрос. Как стало известно SHOT, в ближайшие часы они будут объяснять обстоятельства крушения двух танкеров.

Напомним, в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Инцидент вызвал разлив нефтепродуктов, танкеры доставляли около 9 тысяч тонн мазута. 11 пострадавших членов экипажа «Волгонефти 212» госпитализировали в городскую больницу Анапы, двое находятся в тяжёлом состоянии. Один из моряков погиб. Экипаж «Волгонефти 239 спасён». Причиной крушения танкеров «Волгонефть» могла стать ошибка экипажа.

«Поломало корпус»: Появилась запись разговора экипажа потерпевшего бедствие танкера с диспетчером
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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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