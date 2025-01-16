Выжидательная позиция: Разлив нефти не отвадил российских туристов от отдыха в Анапе
«Алеан»: Россияне не отказываются от отдыха в Анапе несмотря на разлив мазута
Россияне не спешат отказываться от отдыха на курортах Анапы, несмотря на то, что регион пострадал от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом изданию «Ридус» рассказала коммерческий директор национального туристического оператора «Алеан» Оксана Булах.
Техногенная катастрофа в Керченском проливе действительно положила начало волне отмен брони в анапских отелях. Однако к настоящему моменту аннулированы были порядка 20-25% от всех заказов.
«Многие туристы понимают, что могут аннулировать тур без удержания понесённых затрат за две недели до заезда. Люди отложили принятие окончательного решения на какое-то время, заняв выжидательную позицию. Информации об аварии сейчас много, часто она противоречивая. Прогнозы делаются абсолютно разные», — пояснила Булах.
А руководитель турагенства Go Travel Наталия Ансталь обратила внимание, что пострадал только туристический поток в Анапу. Сочи, Геленджик и Крым по-прежнему популярны у россиян.
В целом российские туристы выбирают и другие курорты. Популярностью пользуются Калиниградская область, Дагестан и Приморье, а ещё россияне начали проявлять больше интереса к отдыху в Ставрополье и загородных отелях с хорошо развитой инфраструктурой.
Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера. Огромный объём мазута попал в воду и впоследствии частично был прибит к берегам. От последствий катастрофы пострадали сотни животных. Через некоторое время попавшие в воду нефтепродукты вынесло к побережьям Кубани и Крыма. Хуже всего оказалась обстановка у порта Тамань, там по-прежнему ведутся работы по нефтяного пятна. При этом в «Мосспасслужбе» отчитались о полной зачистке акватории Севастополя и Анапы.
Shutterstock / FOTODOM / kravik93