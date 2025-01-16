Выжидательная позиция: Разлив нефти не отвадил российских туристов от отдыха в Анапе

Россияне не спешат отказываться от отдыха на курортах Анапы, несмотря на то, что регион пострадал от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом изданию «Ридус» рассказала коммерческий директор национального туристического оператора «Алеан» Оксана Булах.

Техногенная катастрофа в Керченском проливе действительно положила начало волне отмен брони в анапских отелях. Однако к настоящему моменту аннулированы были порядка 20-25% от всех заказов.

«Многие туристы понимают, что могут аннулировать тур без удержания понесённых затрат за две недели до заезда. Люди отложили принятие окончательного решения на какое-то время, заняв выжидательную позицию. Информации об аварии сейчас много, часто она противоречивая. Прогнозы делаются абсолютно разные», — пояснила Булах.

А руководитель турагенства Go Travel Наталия Ансталь обратила внимание, что пострадал только туристический поток в Анапу. Сочи, Геленджик и Крым по-прежнему популярны у россиян.