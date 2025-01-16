Песков: Волонтёры, очищающие берега Чёрного моря от мазута, получат медпомощь

Волонтёры, участвующие в ликвидации разлива мазута в Чёрном море, получают и будут получать всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«При необходимости в любом случае вся необходимая медицинская помощь оказывается и будет оказываться», — сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин осведомлён о просьбе о медицинской помощи для волонтёров, пострадавших от отравления на Кубани. Он подчеркнул, что эта информация также хорошо известна комиссии, которая была сформирована.