Песков: Волонтёры, очищающие берега Чёрного моря от мазута, получат медпомощь
Волонтёры, участвующие в ликвидации разлива мазута в Чёрном море, получают и будут получать всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«При необходимости в любом случае вся необходимая медицинская помощь оказывается и будет оказываться», — сказал представитель Кремля.
Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин осведомлён о просьбе о медицинской помощи для волонтёров, пострадавших от отравления на Кубани. Он подчеркнул, что эта информация также хорошо известна комиссии, которая была сформирована.
Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе два танкера пошли ко дну. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу. Пострадали сотни животных. Мазутное пятно дошло до берегов Кубани и Крыма. Самая тяжёлая ситуация около порта Тамань, там продолжаются работы по ликвидации. В «Морспасслужбе» отметили, что волонтёры и спасатели уже полностью очистили акватории Севастополя и Анапы.
МЧС России