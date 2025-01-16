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16 января, 11:37

Песков: Волонтёры, очищающие берега Чёрного моря от мазута, получат медпомощь

Волонтёры, участвующие в ликвидации разлива мазута в Чёрном море, получают и будут получать всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«При необходимости в любом случае вся необходимая медицинская помощь оказывается и будет оказываться», — сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин осведомлён о просьбе о медицинской помощи для волонтёров, пострадавших от отравления на Кубани. Он подчеркнул, что эта информация также хорошо известна комиссии, которая была сформирована.

Путин поблагодарил волонтёров за помощь в очистке побережья Чёрного моря
Путин поблагодарил волонтёров за помощь в очистке побережья Чёрного моря

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе два танкера пошли ко дну. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу. Пострадали сотни животных. Мазутное пятно дошло до берегов Кубани и Крыма. Самая тяжёлая ситуация около порта Тамань, там продолжаются работы по ликвидации. В «Морспасслужбе» отметили, что волонтёры и спасатели уже полностью очистили акватории Севастополя и Анапы.

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МЧС России

Александр Юнашев
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