Уровень доверия россиян Путину превышает 79%

Согласно результатам опроса, проведенного с 10 по 16 февраля, уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину увеличился на 1,2 процентных пункта, достигнув 79,5%. Эти данные были предоставлены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в исследовании участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,5% респондентов (рост на 1,2 п. п.), а уровень одобрения его работы возрос на 0,7 п. п., составив 76,2%», — говорится в материалах ВЦИОМ.

Одобрение деятельности правительства России выразили 50,5% опрошенных (увеличение на 1,9 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина поддерживают 52,3% респондентов (плюс 1,5 п. п.). Уровень доверия к Мишустину составил 61,4% (рост на 1,5 п. п.).

Что касается лидеров парламентских партий, то председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,1% участников опроса (снижение на 1,1 п. п.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 28,2% (увеличение на 0,6 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 21,4% (уменьшение на 1,5 п. п.), а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,8% (снижение на 0,7 п. п.).