«Каждый день!»: Путин отшутился в ответ на оговорку журналиста
Путин отшутился в ответ на оговорку журналиста о его встрече с Трампом
Президент России Владимир Путин использовал юмор, чтобы смягчить неловкость, возникшую из-за оговорки журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева. Корреспондент спросил у главы государства, когда он встретится с «Путиным». Подразумевалась встреча с американским лидером Дональдом Трампом.
Владимир Путин отшутился в ответ на оговорку журналиста. Видео © Life.ru
«Каждый день! В зеркало смотрюсь», — пушил президент.
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