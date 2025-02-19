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19 февраля, 17:25

«Каждый день!»: Путин отшутился в ответ на оговорку журналиста

Путин отшутился в ответ на оговорку журналиста о его встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин использовал юмор, чтобы смягчить неловкость, возникшую из-за оговорки журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева. Корреспондент спросил у главы государства, когда он встретится с «Путиным». Подразумевалась встреча с американским лидером Дональдом Трампом.

Владимир Путин отшутился в ответ на оговорку журналиста. Видео © Life.ru

«Каждый день! В зеркало смотрюсь», — пушил президент.

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Напомним, что глава государства сообщил, что пока не готов сказать, когда может пройти его встреча с республиканцем. А вот сам хозяин Белого дома счёл возможной встречу с российским коллегой уже в феврале.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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