«Каждый день!»: Путин отшутился в ответ на оговорку журналиста

Президент России Владимир Путин использовал юмор, чтобы смягчить неловкость, возникшую из-за оговорки журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева. Корреспондент спросил у главы государства, когда он встретится с «Путиным». Подразумевалась встреча с американским лидером Дональдом Трампом.