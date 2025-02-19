Путин счёл неуместной истерику Киева из-за переговоров РФ и США

Истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между Россией и США неуместна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив украинской стороне, что у Москвы и Вашингтона есть двусторонние вопросы для обсуждения, например, вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).