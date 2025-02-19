Путин счёл неуместной истерику Киева из-за переговоров РФ и США
Путин: Истерика Киева из-за отсутствия за столом переговоров РФ и США неуместна
Истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между Россией и США неуместна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив украинской стороне, что у Москвы и Вашингтона есть двусторонние вопросы для обсуждения, например, вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
«Они что, хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединёнными Штатами? Наверное, нет. Зачем тут истерика? Истерика неуместна», — отметил Путин.
Напомним, что встреча делегаций РФ и США состоялась в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию на ней представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Обе стороны оценили переговоры как успешные. На этом фоне Владимир Зеленский внезапно отменил визит в Саудовскую Аравию. Он признался, что встреча делегаций Москвы и Вашингтона стала для него неприятным сюрпризом.
Life.ru