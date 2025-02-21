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21 февраля, 07:50
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Европа – пустыня, Путин – властелин мира: В Британии напуганы пророчеством Ванги на 2025 год

Metro: Ванга предсказала господство России во всём мире в 2025 году

Болгарская ясновидящая Ванга. Фото © Кадр из видео YouTube / ТЕОРИЯ ВСЕГО

Болгарская ясновидящая Ванга. Фото © Кадр из видео YouTube / ТЕОРИЯ ВСЕГО

В Британии бурно обсуждают, что известная на весь мир болгарская провидица Ванга предсказала, что в 2025 году Россия будет господствующей страной в мире. Статью прогнозу посвятила лондонская газета Metro.

Слепая ясновидящая предрекала начало Третьей мировой войны в 2025 году, которая, по её словам, должна разразиться на Востоке и обернуться катастрофическими последствиями для западных стран. Но Российское государство преодолеет все трудности и невзгоды, а после станет доминирующей державой на мировой арене.

«Она предсказала, что Россия не только выживет, но и будет господствовать в мире. Владимир Путин станет «властелином мира», а Европа превратится в пустыню», — пишет автор материала.

Но издание отмечает, что на 2024 год Ванга давала целый ряд предсказаний, которые, как известно, не сбылись. В частности, в перечне не воплотившихся в реальность пророчеств было установление контактов с внеземным разумом и применение биологического оружия одним из влиятельных государств.

В газете отметили, что многие пророчества Ванги люди воспринимают с ноткой скепсиса и недоверия, но «тяжело отрицать» их «ужасающее» сходство с «суровыми» реалиями современного мира.

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Ранее стало известно, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни смог предсказать переговоры президентов России и США. Он утверждал, что хозяин Белого дома посетит Москву, где договорится с российским лидером о разделе украинских земель.

Ольга Сливченко
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