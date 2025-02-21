Европа – пустыня, Путин – властелин мира: В Британии напуганы пророчеством Ванги на 2025 год

В Британии бурно обсуждают, что известная на весь мир болгарская провидица Ванга предсказала, что в 2025 году Россия будет господствующей страной в мире. Статью прогнозу посвятила лондонская газета Metro.

Слепая ясновидящая предрекала начало Третьей мировой войны в 2025 году, которая, по её словам, должна разразиться на Востоке и обернуться катастрофическими последствиями для западных стран. Но Российское государство преодолеет все трудности и невзгоды, а после станет доминирующей державой на мировой арене.

«Она предсказала, что Россия не только выживет, но и будет господствовать в мире. Владимир Путин станет «властелином мира», а Европа превратится в пустыню», — пишет автор материала.

Но издание отмечает, что на 2024 год Ванга давала целый ряд предсказаний, которые, как известно, не сбылись. В частности, в перечне не воплотившихся в реальность пророчеств было установление контактов с внеземным разумом и применение биологического оружия одним из влиятельных государств.

В газете отметили, что многие пророчества Ванги люди воспринимают с ноткой скепсиса и недоверия, но «тяжело отрицать» их «ужасающее» сходство с «суровыми» реалиями современного мира.