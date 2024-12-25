Прорывы в медицине и экономический кризис: Названы сбывшиеся пророчества Ванги на 2024 год

На сайте британского издания Daily Mail вышел материал, в котором перечислены все сбывшиеся в 2024 годы пророчества болгарской ясновидящей Ванги.

В статье с заголовком «Страшные предсказания слепой ясновидящей Ванги, которые воплотились в жизнь в 2024 году» говорится, что она предвидела экономический кризис 2024 года. И хотя экономика Британии за текущий год выросла, люди страдают из-за инфляции, едва сводя концы с концами.

«По всему миру люди столкнулись с сокращением рабочих мест и финансовой неопределённостью», — говорится в материале.

Также слепая пророчица предвидела проблемы с экологией и природный кризис, с которым жители планеты столкнулись в 2024 году. Это пророчество также сочли сбывшимся.

«Экстремальные погодные явления обрушились на земной шар, в том числе беспрецедентные наводнения в испанской Валенсии и разрушительные штормы в Европе и Северной и Южной Америке. Похоже, климат находится в состоянии кризиса, как и предвидела Ванга», — сказано в материале.

В числе положительных предсказаний Ванги на уходящий год оказались слова о прорыве в области медицины. В материале отметили, что в 2024 году медики достигли особенных успехов в области лечения рака шейки матки и болезни Альцгеймера, которые стали настоящим бичом современности.

Однако не все слова Ванги в текущем году сбылись. Болгарская провидица утверждала, что Землю ждёт применение биологического оружия одной из сильнейших держав. По словам авторов материала, напряжённость на мировой политической арене велика, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

На 2025 год слепая предрекла разрушительную войну в Европе между двумя странами — тревожный прогноз, который пугает многих политиков и обывателей. Также она предсказала в наступающем году контакт с внеземной цивилизацией во время крупного спортивного мероприятия. А, пожалуй, самое интригующее пророчество связано с телепатией — она, сомнению Ванги, должна стать реальностью в ближайшее время.