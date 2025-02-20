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Регион
20 февраля, 12:07

Апофис, взрывы на Солнце и Ванга: Человечеству пророчат сразу несколько апокалипсисов

Человечеству пророчат сразу несколько апокалипсисов в ближайшие годы

Апокалипсис. Обложка © «Шедеврум»

Апокалипсис. Обложка © «Шедеврум»

Люди, кажется, со дня своего появления на Земле начали думать о том, что же положит конец всему их существованию. Версий набралось нескончаемое множество: от нашествия враждебных инопланетян до прилёта из космоса астероидов невиданной величины. Сейчас наиболее вероятными считаются пять сценариев апокалипсиса, о которых рассказал aif.ru.

Солнечный взрыв

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований Великобритании считают, что солнечные бури в 2025 году станут по-настоящему страшны для человечества, поскольку смогут вызвать тотальный блэкаут и вырубить Интернет по всему миру. Так, вся электроника на Земле «потухнет», а вместе с ней и человечество.

Конечно, вы помните Вангу

Когда-то она напророчила, что в 2025-м конфликт в Европе нанесёт существенный урон населению континента, а уже к 2033-му растают полярные ледники, что обернётся повышением уровня моря и всеми вытекающими из этого последствиями. Кстати, это не станет концом человечества, поскольку, по её словам, в 2076 году все государства станут коммунистическими. Ванга считала, что люди покинут планету к 3797 году, поскольку жить на ней станет невозможно. Не из-за коммунизма, конечно.

Математически выверенный апокалипсис

Австрийский учёный Хейнц фон Фёрстер в 1960 году заявил, что в 2026-м планета будет настолько перенаселена, что человечеству не удастся никак спастись от последствий такого явления. Спустя 10 лет он передумал и сказал, что ошибся в подсчётах. Однако в Институте демографических исследований Франции считают, что к 2050 году на Земле будут жить 9,7 млрд человек, а ресурсов на всех не хватит. Вода закончится к 2030-му, а нефть иссякнет в 2043-м, что спровоцирует невиданный доселе кризис.

Сюрприз из космоса

В 2028 году в планету может врезаться небесное тело 1997 XF11, которое в диаметре составляет больше километра. Его нашли ещё в 1997, заявив, что есть опасность его столкновения с Землёй. С тех пор телескопы его не видели — пока что. Кроме того, в 2029 году планету может посетить её «старый знакомый» — астероид Апофис. Он попадёт в нас с вероятностью 3%, но мы этого, уж поверьте, никогда не забудем, ведь удар будет сравним по силе с детонацией 1000 мегатонн тротила.

Медведев: Разговор Путина и Трампа прошёл, когда мир был на грани Апокалипсиса
Медведев: Разговор Путина и Трампа прошёл, когда мир был на грани Апокалипсиса

Ранее на Канарах отдыхающие заметили выброшенного на берег редкого сельдяного короля, которого также называют «рыбой Судного дня». Считается, что они всплывают на поверхность из-за подводных колебаний перед масштабными цунами, извержениями или землетрясениями.

Владимир Озеров
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