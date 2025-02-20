Апофис, взрывы на Солнце и Ванга: Человечеству пророчат сразу несколько апокалипсисов

Люди, кажется, со дня своего появления на Земле начали думать о том, что же положит конец всему их существованию. Версий набралось нескончаемое множество: от нашествия враждебных инопланетян до прилёта из космоса астероидов невиданной величины. Сейчас наиболее вероятными считаются пять сценариев апокалипсиса, о которых рассказал aif.ru.

Солнечный взрыв

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований Великобритании считают, что солнечные бури в 2025 году станут по-настоящему страшны для человечества, поскольку смогут вызвать тотальный блэкаут и вырубить Интернет по всему миру. Так, вся электроника на Земле «потухнет», а вместе с ней и человечество.

Конечно, вы помните Вангу

Когда-то она напророчила, что в 2025-м конфликт в Европе нанесёт существенный урон населению континента, а уже к 2033-му растают полярные ледники, что обернётся повышением уровня моря и всеми вытекающими из этого последствиями. Кстати, это не станет концом человечества, поскольку, по её словам, в 2076 году все государства станут коммунистическими. Ванга считала, что люди покинут планету к 3797 году, поскольку жить на ней станет невозможно. Не из-за коммунизма, конечно.

Математически выверенный апокалипсис

Австрийский учёный Хейнц фон Фёрстер в 1960 году заявил, что в 2026-м планета будет настолько перенаселена, что человечеству не удастся никак спастись от последствий такого явления. Спустя 10 лет он передумал и сказал, что ошибся в подсчётах. Однако в Институте демографических исследований Франции считают, что к 2050 году на Земле будут жить 9,7 млрд человек, а ресурсов на всех не хватит. Вода закончится к 2030-му, а нефть иссякнет в 2043-м, что спровоцирует невиданный доселе кризис.

Сюрприз из космоса

В 2028 году в планету может врезаться небесное тело 1997 XF11, которое в диаметре составляет больше километра. Его нашли ещё в 1997, заявив, что есть опасность его столкновения с Землёй. С тех пор телескопы его не видели — пока что. Кроме того, в 2029 году планету может посетить её «старый знакомый» — астероид Апофис. Он попадёт в нас с вероятностью 3%, но мы этого, уж поверьте, никогда не забудем, ведь удар будет сравним по силе с детонацией 1000 мегатонн тротила.