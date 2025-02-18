Рыбу-предвестника «Судного дня» выбросило на берег на Канарах, но отдыхающие спасли мир от катастрофы

На Канарских островах заметили редкого представителя морской фауны — сельдяного короля. «Рыбу Судного дня», появление которой многие связывают со скорыми катаклизмами, выбросило на берег пляжа Плайя-Кемада, сообщает Need To Know.

Небольшую особь увидели отдыхающие, когда ту выбросило на мелководье. Сначала сельдяного короля запечатлели на видео, а затем один из смельчаков запустил морского обитателя обратно в воду.

«Рыба Судного дня». Видео © X/ MattWallace888

Сельдяной король — крупная рыба, длина которой может достигать нескольких метров. Эти загадочные создания мало изучены, а их появление иногда связывают с предвестием стихийных бедствий. Они обитают в тёплых водах мировых океанов, а их вес может достигать 250 килограммов.