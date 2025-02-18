Рыбу-предвестника «Судного дня» выбросило на берег на Канарах, но отдыхающие спасли мир от катастрофы
Отдыхающие спасли сельдяного короля, которого выбросило на берег на Канарах
На Канарских островах заметили редкого представителя морской фауны — сельдяного короля. «Рыбу Судного дня», появление которой многие связывают со скорыми катаклизмами, выбросило на берег пляжа Плайя-Кемада, сообщает Need To Know.
Небольшую особь увидели отдыхающие, когда ту выбросило на мелководье. Сначала сельдяного короля запечатлели на видео, а затем один из смельчаков запустил морского обитателя обратно в воду.
«Рыба Судного дня». Видео © X/ MattWallace888
Сельдяной король — крупная рыба, длина которой может достигать нескольких метров. Эти загадочные создания мало изучены, а их появление иногда связывают с предвестием стихийных бедствий. Они обитают в тёплых водах мировых океанов, а их вес может достигать 250 килограммов.
Это не первое редкое существо, которое показалось человеку за последнее время. Так, недавно у Тенерифе всплыл морской чёрт, обычно обитающий на глубине около 3 километров. Хищника запечатлели на видео.
X / MattWallace888