Радио «судного дня» снова в эфире: Какие шифры передала УВБ-76 после разговора Путина и Трампа

Радиостанция «судного дня», военная частота УВБ-76, вещает с 1975 года. Большую часть её эфира составляет жужжащий сигнал на частотах 110 Гц (нота ля), 120 Гц (ближе нота си), 130 Гц (нота до). Но иногда эфир прерывается странными сообщениями на русском языке, в которых встречаются непонятные слова и цифры. «Хрущоплоб», «ворсобаян», «спидократ» — это не ругательства с анонимных форумов в Интернете, это сообщения, которые передаёт таинственная станция. Что значат последние послания «Жужжалки», рассказываем в материале.

Краткая история УВБ-76, или «Жужжалки»

УВБ-76 — таинственная военная радиостанция, которая в последнее время пугает своими голосовыми. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

УВБ-76 начала вещание в 1975 году, хотя точное время узнать, конечно, невозможно: станция военная, информация засекречена, в суровую брежневскую эпоху отследить эфир в реальном времени было попросту невозможно, ведь у нас не было Интернета. Стоит отметить, что и УВБ-76, и «Жужжалка» — это народные названия станции. Как эту волну называют военные, мы не знаем и не узнаем. Первоначально радиолюбители вообще назвали её УЗБ-76, но потом в качестве названия укоренилась опечатка: буква «В» действительно похожа на «З». Большую часть времени она выдаёт жужжащий звук на частоте от 110 до 130 Гц, который длится от 1,2 секунды. Пауза между сигналами составляет около двух секунд. До ноября 2010 года «жужжащий» сигнал передавали по 0,8 секунды, а пауза длилась полторы секунды. Этот сигнал нужен, чтобы занимать радиочастоту и предотвратить её перехват. Иногда эфир прерывают зашифрованные сообщения на русском языке.

По какому принципу построены сообщения «Жужжалки», или УВБ-76?

Радиолюбителям удалось выяснить, что все сообщения УВБ-76 построены по одному и тому же принципу или даже шаблону. Он выглядит так: позывной станции — опознавательная группа — кодовое слово N — контрольные группы N. Эти слова сначала звучат полностью, а потом повторяются в русской фонетической азбуке. Слова бывают либо односоставные, либо двухсоставные. Так, односоставным можно назвать «омертвление», а двухсоставным — те самые «хрущоплобы» и «ворсобаяны», которые мы уже упоминали. Двухсоставные слова используются, когда нужно составить единицу русского языка, которая не будет повторяться.

Итак, разберём один из самых последних сигналов УВБ-76. Это странное сообщение звучит так: «НЖТИ 95238 ШТАТОГНОМ 4424 2375». Здесь «НЖТИ» — это позывной станции, 95238 — опознавательная группа, «ШТАТОГНОМ» — кодовое слово, а 4424 и 2375 — контрольные группы. Теперь вы знаете, как читать сообщения с УВБ-76, какова их структура.

Когда «Жужжалка» активизировалась и что происходило потом

По УВБ-76 передаются странные сообщения уже почти 30 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Впервые голосовые сообщения стали передаваться по УВБ-76 в 1997 году, 24 декабря. Потом были трансляции от 12 сентября 2002 года, 21 февраля 2006-го, 23 августа 2010-го, 17 декабря 2024-го и 12 февраля 2025-го. Это всё стандартные голосовые сообщения, которые радиолюбители поймали с «Жужжалки». Но были и другие.

В ноябре 2001 года, а именно 3-го числа, в эфир попали настоящие переговоры военных. По радио было слышно такое: «Я — 143. Не получаю генератор… Идёт такая работа от аппаратной...» Больше ничего слышно не было. А до 2010 УВБ-76 вообще выдавала ровный тон за минуту до начала нового часа. В конце 2024-го она внезапно поставила гимн СССР и песню «Шамана».

До первого голосового сообщения со станции никто не понимал, где она находится. Но в 1997-м удалось отследить локацию: УВБ-76 располагалась у деревни Поварово Московской области. Потом передатчик вроде бы перенесли в Ленинградскую область, в деревню Керро. Это произошло как раз в 2010-м.

Теории о том, с чем связана «Жужжалка», или УВБ-76

УВБ-76 точно связана с чем-то военным. Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Studioflara, Anton Vierietin

Множество теорий появилось о предназначении УВБ-76. Военные или правительство её функции не раскрывают. «Жужжалка» может быть станцией связи для военных или ФСБ. Аналоговый звук, который она издаёт 90% времени, во-первых, используется для занятия частоты, во-вторых, его можно отследить даже механическим приёмником. При засечении данного звука он начинает по-особому колебаться — подобно тому, как камертон издаёт ноту ля. Только, в отличие от камертона, приёмник не передаёт звуковую частоту, а принимает её. А ещё — есть несколько похожих на УВБ-76 станций в других регионах России, например «Капля». «Жужжалка» просто связана именно с Западным округом.

Есть теория, что УВБ-76 управляет ядерной ракетной системой «Периметр», которая должна нанести ответный атомный удар, если по России нанесут таковой враги, критики или завистники. В конце 2024 года все так этого испугались, что прояснить ситуацию был вынужден председатель Комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по обороне Андрей Картаполов. Он сказал, что с «Периметром» станция никак не связана.

Так что всё-таки значит «спидократ» и другие слова с «Жужжалки»?

Что такое «спидократ»? Это точно не «спидорак». И слава богу. По УВБ-76 чего только не крутят. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Noize Stocker

Разберём подробнее недавние передачи от УВБ-76. Позывных станции было 12 февраля два: ЦЖАП и НЖТИ. Как это расшифровывается, до сих пор никто не знает и, кажется, не хочет знать, так как разглашение секретных военных сведений чревато последствиями. Расшифровок номеров контрольных групп тоже не существует, вернее, нет в публичном поле. Единственное, что мы можем попытаться расшифровать, — это слова. Тут немного ясен контекст.

Итак, вот список слов, которые мелькали на УВБ-76 12 февраля: СИНОПСИС, НАРТА, БУЛЬВАР, ПЛАГИАТ, ОДОФЕРТ, МИКРОПОРА, ОГРУБЕНИЕ, ДИТЯ, СУЧЕНИЕ, БУЙНАКСК, ОПТОШУМ, ПРИПЛОД, СОРТОСТАЖ, ЕЛЕЦОБАЗАЗ, ШТАТОГНОМ, МЕНРОШАРЖ, КОММИССАР, ЖАДЮГА, ДЛИННУЩИЙ, ХРУЩОПЛОБ, ВОРСОБАЯН, МОРФОЖАНР, ВОЛКОКРАН, ПРЕМИСТЫЙ, ПИСКЛИВОСТЬ, РЕЯНЬЕ, СПИДОКРАТ, УТКА, БРАХМАПУТРА.

Наиболее понятные из них — «штатогном» и «спидократ». Скорее всего, это кодовые слова для обозначения президента США. Почему? «Штатогном» собрано из двух слов, «Штаты» и «гном», так что ответ очевиден. А «спидократ» — это, безусловно, лучше, чем «спидорак», хотя и такая болезнь возможна в случае ядерного удара. Почему президент США — это «спидократ»? Возможно, тут есть отсылка на эпидемию СПИДа 1980-х годов, когда в США людей никто не хотел лечить от этой болезни, поэтому тысячи больных СПИДом умирали на ступеньках правительственных зданий. При чём тут Елец и Буйнакск? Мы не знаем, но надеемся, что жители этих городов будут в безопасности. А Брахмапутра — это река, которая пересекает Индию, Китай и Бангладеш.