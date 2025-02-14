«Она просто ушла»: Life.ru публикует исповедь мужчины, которому эзотерическая игра «Лила» сломала жизнь Игра «Лила» обещает глубокие инсайты и осознание своего пути, но бездумное увлечение может привести к разрушению отношений и даже потере связи с реальностью. 14 февраля, 12:36 Как одна настольная игра может разрушить сразу две жизни: вся правда о «Лиле». Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / reddees, © Freepik

«Лила» — это современная версия древней индийской духовной практики, которая, по заверениям «ведущих», помогает игрокам осознать своё предназначение. Смысл игры заключается в бросании кубиков и интерпретации символов, попадающихся на игровом поле. Это похоже на работу с метафорическими картами, однако без участия профессионала сессию сложно назвать психотерапевтической.

«Игра «Лила» построена на принципе случайности интерпретации», — объясняет клинический психолог Станислав Самбурский. — «Игроки зачастую получают искажённое представление о себе, что толкает их к принятию преждевременных, вызванных раскачиванием эмоций действий».

Когда игра «Лила» становится опасной?

Фото © YouTube / ЛИЛАСÓФИЯ

Виктор всегда считал себя человеком здравомыслящим и открытым к новому. Когда он встретил свою будущую жену, его привлекло в ней умение балансировать между традиционными семейными ценностями и личностным развитием. В разговоре с Life.ru мужчина рассказал, что его любимая женщина интересовалась психологией, читала книги о внутреннем росте — модное нынче явление, так что никаких подозрений это не вызвало.

Со временем интересы суженой нашего героя начали углубляться в эзотерику. Сначала это были «безобидные» вещи: работа с подсознанием, анализ энергий, астрология. Виктор не видел в этом проблемы, поддерживал её увлечения, даже если сам не разделял их. Девушка не навязывала партнёру свои взгляды, и он уважал её стремление познавать новое. Однако в какой-то момент всё изменилось. Как предостерегают многие эксперты, после одного сеанса игры в «Лилу» взгляд человека на жизнь меняется кардинально. Решение, принятое за один день, разрушает семью, в которой было всё: совместное воспитание ребёнка, общие праздники, поддержка.

Фото © YouTube / Santhika Retreat Center

Так и случилось у Виктора. Со слов нашего героя, его возлюбленная предложила взять небольшую паузу, сказав, что хочет побыть одна и сходить к специалисту, чтобы разобраться в своих эмоциях. Виктор воспринял это спокойно — ему казалось, что любая пара может переживать непростые периоды. Но он и подумать не мог, что случится дальше...

Самое важное — держаться подальше от игры «Лила», когда случилась размолвка в отношениях. На эмоциях человек получит от игры подтверждение всем своим проблемам и обидам, даже если они были надуманными. Станислав Самбурский Клинический психолог

Виктор ждал, был готов поговорить, разобраться, найти компромисс. Но через несколько дней выяснилось, что ожидания были напрасными: «Она просто вернулась и сказала: «Я поняла, что семья — это не моё». Я пытался что-то сказать, объяснить, понять, но всё уже было решено. Такое ощущение, что её мысли были где-то далеко, будто мы стали чужими за эти два дня».

Клинический психолог объясняет это тем, что игра не учитывает факты и действует как резонатор эмоций. Если человек играет на фоне личного кризиса, он может воспринять случайный результат как истину и принять радикальное решение — например, разорвать отношения.

Как «Лила» влияет на восприятие реальности

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Laguna781

Практика обещает помочь разобраться в себе, но порой уводит игроков от объективной картины. «Своей субъективной интерпретацией ситуаций игра развивает когнитивные искажения. Игроки, особенно с низким уровнем критического мышления, теряют связь с реальностью и воспринимают ситуацию искажённо», — говорит психолог.

То есть люди могут искренне поверить, что игра «Лила» указала им на предназначение или раскрыла глубинную истину, не понимая, что решения принимаются под влиянием эмоций и убеждений ведущего. И тогда всё для мужчины стало ясно. Но уже было слишком поздно что-то менять.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Laguna781

Спустя время Виктор узнал, что в период их паузы девушка участвовала в эзотерической игре «Лила». По словам ведущих, эта практика помогает людям осознать свой путь: «Я не знаю, что именно произошло, но после этой игры она приняла окончательное решение. У нас был кризис, но я хотел бороться за эти отношения. А она просто ушла». Его мир рухнул в один момент. Всё, что они строили вместе, — планы, дом, семейная жизнь, — вдруг перестало иметь для неё значение.

Что делать, если хочется разобраться в себе?

В «Лилу» можно поиграть для развлечения, почему бы и нет. Важно помнить, что это способ взглянуть на ситуацию под другим углом, но это однобокое и зачастую искажённое представление. Чтобы решить проблемы, обратитесь к психологу, а игры оставьте для развлечения в компании проверенных друзей. Станислав Самбурский Клинический психолог

Если вам интересен самопознательный аспект «Лилы», важно помнить, что она может дать лишь один из множества взглядов на ситуацию. Игра может стать интересным инструментом для саморазвития, но полагаться на неё при принятии важных решений не стоит. Важные жизненные вопросы требуют анализа, критического мышления и, возможно, профессиональной помощи. Ранее Life.ru рассказывал вдохновляющую историю девушки, которая живёт без желудка, но находит в себе силы улыбаться каждый день.