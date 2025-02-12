«У меня нет желудка». Life поговорил с красоткой, которая даже без важного органа живёт ярче, чем большинство из нас Евгения Таран честно рассказала о том, каково это — жить без желудка и как она не теряет оптимизма даже в самых трудных ситуациях. Эксклюзивная история Life.ru о силе духа, мужестве и юморе. 12 февраля, 12:17 Коллаж © Life.ru, фото © из личного архива Евгении Таран

Евгения — молодая женщина с непростой судьбой. В 31 год она столкнулась с диагнозом «рак желудка», пережила операцию, которая лишила этого органа, но не позволила болезни сломить её. Вместо того чтобы замкнуться, Женя создала блог, где с юмором и откровенностью делится своим опытом борьбы, поддерживая тех, кто сталкивается с похожими трудностями. Специально для Life.ru Евгения Таран рассказала, как болезнь изменила её тело и отношение к жизни, как ей удаётся сохранять позитив, а также о том, как любовь к жизни и поддержка близких помогают найти свет даже в самые трудные моменты.

Предпосылки и первые симптомы

Фото © из личного архива Евгении Таран

Евгения всегда была активной и энергичной девушкой, стремящейся к идеалу. Ещё в подростковом возрасте она начала экспериментировать с диетами, пытаясь сбросить вес. Стремление похудеть привело к жёстким ограничениям в питании, что отрицательно сказалось на ЖКТ. Появились боли, проблемы с пищеварением, но Евгения не обращала на это внимания, списывая всё на гастрит и стресс. «Я всегда думала, что это просто гастрит или последствия стресса. Как-то не придавала этому значения», — вспоминает она. Однако с каждым годом боли усиливались, и спустя время Евгения поняла, что эти симптомы могут быть гораздо серьёзнее, чем она думала.

Фото © из личного архива Евгении Таран

Беременность и первые дни материнства не были лёгкими для Евгении Таран. После рождения первого ребёнка она столкнулась с тяжёлой послеродовой депрессией. Психологическое состояние было не лучшим, и на фоне этого обострились хронические проблемы с желудком. После переезда в Таиланд она продолжала страдать от болей в животе, но врачи не могли поставить точный диагноз. «Всё время было ощущение, что что-то не так, но никто не мог точно сказать, что именно», — вспоминает наша героиня.

Диагноз — рак

Только когда Евгения забеременела во второй раз, боли стали невыносимыми. Врач, проведя обследование, сказал ей: «У вас огромная язва, я боюсь, что это рак». Это были страшные слова, которые девушка не смогла сразу осознать. Когда диагноз был поставлен, Евгения почувствовала, как мир рушится. «Я начала гуглить выживаемость, это был первый вопрос, который пришёл в голову», — вспоминает она.

Фото © из личного архива Евгении Таран

Страх и беспомощность охватили её, но женщина понимала, что нужно лечиться. Евгения решила лечь в московскую больницу, где могла получить необходимую медицинскую помощь. «В такие моменты ты не знаешь, как всё рассказать родным. Особенно маме. Это было страшно. Я даже не могла представить, что чувствует родитель, когда узнаёт, что его ребёнок болен. Сейчас, будучи мамой, я понимаю это гораздо острее», — говорит она.

Развод, дети и новая жизнь

Отношения с мужем, с которым Евгения Таран на тот момент ещё была в браке, тоже начали ухудшаться. «Я всегда много отдавала в отношениях, но во время болезни у меня не было сил отдавать что-то ещё», — делится Евгения. Супруг остался с детьми в Астане, а она лечилась в Москве. «Он был полностью один. Это было очень трудно. Все расходы легли на него, а мои деньги уходили на лечение», — вспоминает она. Разлад в отношениях был неизбежен. Несмотря на развод, Евгения и её муж продолжают совместно воспитывать детей. «Мы не смогли быть партнёрами, но как родители мы обязаны оставаться командой».

Видео © из личного архива Евгении Таран

Мама Евгении стала главной поддержкой. Каждую неделю женщина приезжала из своей деревни, чтобы помогать дочери. «Мама — невероятно сильная женщина, и я ей безмерно благодарна. Она готовила, убирала, терпела мои капризы и перепады настроения», — рассказывает Евгения.

Прощание с волосами и новый взгляд на женственность

Видео © из личного архива Евгении Таран

Одним из самых сложных испытаний, с которым столкнулась Евгения, стала потеря волос после химиотерапии. «Первое, о чём думает любая женщина при раке, — это то, что она станет лысой. Я боялась, что у меня будут торчать уши», — говорит героиня. Когда после первой химии Евгения вернулась домой, у неё началась ветрянка, а на 14-й день стали выпадать волосы. «Это отвратительное ощущение. Они просто отваливаются».

Фото © из личного архива Евгении Таран

Тогда она решила побриться налысо: «Когда я побрилась, мне стало немного легче. Я увидела, что у меня довольно симпатичный череп», — говорит Евгения смеясь. Парики стоили дорого — от 100 тысяч рублей, и Евгения не могла себе позволить тратить такие деньги. Но когда она объявила о сборе средств, за два с половиной часа люди собрали деньги на два парика. Это стало для неё настоящим шоком. «Я не ожидала такой поддержки», — говорит она.

После операции Евгения Таран похудела на 10 килограмм. Несмотря на все трудности, девушка начала заботиться о себе. Она поняла, что важно не как ты выглядишь, а как ты себя чувствуешь и ухаживаешь за собой. «Я крашусь каждый день. Не ради кого-то, а ради себя. Чтобы подойти к зеркалу и сказать: «Ты молодец!» — делится она. Женя также начала следить за питанием и осознала важность дисциплины. «Когда ты ухаживаешь за собой, это не зависит от твоего внешнего вида. Главное — заботиться о себе», — уверена Евгения Таран.

Блог как способ вдохновлять и поддерживать других

Фото © из личного архива Евгении Таран

Ведя блог, Евгения стала помогать другим людям, которые столкнулись с подобными болезнями. Она делится своим опытом, поддерживает больных и показывает, как можно жить полной жизнью, несмотря на диагноз. «Мои видео дают людям надежду. Я показываю, что можно жить, смеяться, наслаждаться жизнью, даже если ты болеешь», — рассказывает она.

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / аккаунт i_am_evgenya

Несмотря на тяжёлое заболевание, девушка публикует смешные видео, делая акцент на своей внутренней силе и способности наслаждаться жизнью. В её аккаунте можно увидеть забавные видео, где девушка примеряет различные образы или шутит, например показывая, как моет парик. «Я делаю смешные видео, потому что смех помогает пережить боль. Это как способ расслабиться и не думать о том, что происходит в теле. И да, мне нравится, когда люди смеются со мной!» — делится девушка.

Мотивация и силы жить

Евгения всегда искала мотивацию в жизни, но сейчас она осознаёт, что её главная причина бороться — это просто желание жить. «Это не поймёт человек, который не болеет», — говорит она. Каждое утро просыпаться — уже победа.

Фото © из личного архива Евгении Таран

Особое место в жизни девушки без желудка занимают дети. Хотя материнство давалось Жене непросто, она научилась договариваться с собой и осознала, что безмерно любит своих детей. «Во мне открылась такая мамка! Просто невероятно!» — признаётся блогерша. Сын особенно нуждается в ней: у него сформировался страх потери, и Евгения не хочет, чтобы он её потерял. «Я хочу отвести его в школу, увидеть, как он поступит в институт». Дочь же, с которой у Евгении Таран получилось побыть всего две недели, — ещё одна причина жить. Она мечтала насладиться периодом младенчества, которого была лишена с первым ребёнком, и хочет наверстать упущенное.

Ещё один источник силы — вера в способность влиять на своё состояние. Евгения вдохновилась историей Билли Миллигана, у которого разные личности имели различные физические показатели здоровья. «Я думаю, что могу повлиять на своё тело», — уверена наша героиня. Она замечала, что её болезни обострялись в моменты сильного стресса. Поэтому главное — держать себя в порядке, не отрицать помощь антидепрессантов, если они необходимы. «Когда у нас болит голова, мы пьём таблетку. Нервная система — такой же орган, и ему тоже нужна помощь», — делится девушка.

Фото © из личного архива Евгении Таран

Евгения Таран знает о рисках рецидива, но истории людей, победивших даже четвёртую стадию рака, дают ей надежду: «Если они смогли, у меня тоже есть шанс». Она не зацикливается на статистике, ведь прогнозы — это лишь цифры. Важно приложить все усилия, заботиться о себе и продолжать жить. «Я не позволяю себе превращаться в больного человека», — говорит она. Несмотря на химиотерапию и операции, Женя продолжала работать. Это помогало ей отвлекаться, оставаться в строю. Евгения убеждена: «Нужно показать организму: чувак, мы идём дальше, мы здоровы». И это главный принцип её жизни.

Сегодня Евгения Таран продолжает бороться за свою жизнь. Она знает, что рак — это серьёзное заболевание, но верит, что с правильным подходом можно справиться с любыми трудностями. «Не зацикливайтесь на болезни, важно жить», — говорит она. Евгения уверена, что каждый день — это победа, и она готова продолжать бороться за своё счастье.