Дружба с Трампом, конец СВО и тотальное обновление: Таролог раскрыла Life.ru судьбу России в 2025 году Таролог Аида Мартиросян делится эксклюзивным прогнозом для России на 2025 год: важные перемены, завершение войны и начало нового международного союза. 10 февраля, 12:03 Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, VK / Аида Мартиросян

2025 год обещает быть поворотным для России и всего мира. Таролог Аида Мартиросян поделилась с Life.ru эксклюзивным раскладом, предсказав важные события, которые будут определять будущее страны в ближайшие 5–7 лет, завершение СВО и развитие важного союза с США под руководством Дональда Трампа. Как эти события повлияют на будущее, чего ожидать и к чему готовиться — читайте в специальном материале Life.ru.

Прогноз для России на 2025 год: ключевой момент в истории

Знаменитый таролог рассказала, что ждёт Россию в 2025 году. Фото © VK / Аида Мартиросян

По мнению Аиды Мартиросян, 2025 год станет решающим для России. Это год, когда страна будет переживать коренные изменения в своём статусе. Если раньше Россия находилась в статусе «рыцаря» в мировой политике, то в 2025 году она перейдёт в статус «короля». Это символизирует значительное укрепление страны, преодоление кризисов и преображение в нечто более мощное и влиятельное.

Таролог утверждает, что события, которые произошли в прошлом, окажут длительное влияние на будущее России. Этот год даст старт важным изменениям, которые будут чувствоваться не только в политике, но и в экономике, а также в отношениях с другими странами. И хотя 2025 год станет годом перемен, важно понимать, что это не будет мгновенным процессом. Перемены будут разворачиваться постепенно, но, по мере того как год будет проходить, Россия будет готова стать важным игроком на мировой арене. «Мы уже сами решаем, кто вхож в наш дом, кто нет. У нас появится возможность диктовать свои правила и требования», — считает Аида.

Однако не всё окажется так просто: 2025 год будет сложным и тяжёлым, поскольку будет связан с необходимостью преодоления множества трудностей. В первую очередь страна столкнётся с ограничениями, последствия которых будут чувствоваться в течение года. «Всё, что ограничено, всё, что закрыто, сидит в заточении, но перед ним стоит меч. Это очень сложная карта», — отмечает Мартиросян. Эти ограничения, по её словам, отражают санкции и внешние политические ограничения, которые сдерживают развитие страны.

Завершение СВО и ослабление санкций

Расклад на завершение СВО в 2025 году, предоставленный эксклюзивно Life.ru. Фото © VK / Аида Мартиросян

Одним из самых важных аспектов прогноза является завершение СВО. Таролог уверена, что события, связанные с военными действиями, «завершатся и закончатся» в течение одного года. «Те события, которые ограничивают наши возможности и не дают шанса нам реализовать себя полноценно, заканчиваются в течение одного года», — говорит Аида Мартиросян. Это означает, что Россия будет в состоянии выйти из кризиса и начать новую фазу развития.

Санкции и внешние ограничения также будут ослаблены. Карты показывают, что Россия получит победу и вознаграждение за стойкость. «Мы получаем в виде награды монетку Пентакля, знаки Туза, победы», — добавляет таролог. Это будет означать не только улучшение экономической ситуации, но и возможность для России укрепить свои позиции на мировой арене. «События касательно войны остановятся, завершатся и закончатся в течение одного года», — считает эксперт.

Чем грозят России союз с США и правление Трампа

Чем для России обернётся правление Трампа? Эксклюзивно таро-расклад для Life.ru. Фото © VK / Аида Мартиросян

Что касается внешней политики, важное место в раскладе занимает союз России с США в свете начала президентского срока Дональда Трампа. В предсказаниях таролога звучат оптимистичные прогнозы о налаживании отношений между двумя странами. «Это союз очень хороший. Всё, что нас разделяло, объединится», — говорит Мартиросян, подчёркивая, что отношения с США будут значительно улучшаться в течение правления Трампа.

Союз Путина и Трампа: что говорят карты о судьбе России в 2025 году. Видео © VK / Аида Мартиросян

Таролог отмечает, что в результате этого союза Россия и США смогут выстроить новые правила, которые будут выгодны обеим сторонам. «Будет очень много новых правил, которые полностью поменяют систему», — предупреждает она. Причём эти изменения будут не только политическими, но и экономическими. Важно отметить, что карты показывают возможное соглашение, которое в дальнейшем поможет обеим странам добиться значительных результатов. «Союз с США приобретёт другие краски и будет полезен обеим сторонам», — считает Аида.

Завершение цикла и трансформация

По прогнозу Аиды Мартиросян, в 2025 году Россия завершит важный этап в своей истории. «Карта дурака — это обнуление, завершение какого-то цикла», — объясняет она. Это означает, что страну ждёт трансформация: старые устои уйдут и начнётся новый путь с новыми возможностями и решениями. Важно, что в этот момент Россия станет сильнее, будет готова преодолевать любые трудности.

Россию в 2025 году ждут завершение цикла и трансформация. Фото © Wikipedia / Колман Смит, Памела

Карты показывают, что страна будет укрепляться не только внутренне, но и внешне. «Сила и новые идеи будут спасать страну и менять жизни людей», — резюмирует Мартиросян. Важным моментом будет не только внутреннее усиление, но и появление новых партнёрств, которые станут одним из главных элементов внешней политики России.

2025 год для России — это год перемен, который откроет новые горизонты и возможности. От конца войны до важного внешнего союза, от завершения старых циклов до начала новых проектов — этот год будет иметь большое значение как для страны, так и для международной арены. Несмотря на все сложности и ограничения, 2025-й станет ключевым годом, от которого будут зависеть события в ближайшие годы.