«Это наш ребёнок»: Россиянка откровенно рассказала Life.ru про свою жизнь с макакой Мироном в квартире История самой медийной обезьянки России, которая живёт, как человек, и делает людей счастливее. Если хотите поднять себе настроение и улыбнуться, то посмотрите на Мирошку. 3 февраля, 13:16 Обложка © архив Анны Билокур

Обезьянка Мирошка — это не просто домашний питомец, а настоящий интернет-феномен. Его жизнь мало чем отличается от человеческой: он ходит в кино, рестораны, магазины, ест суп и каши, играет в детские игрушки и обожает долгие купания в ванной. Любовь Мирошки к посиделкам с семечками перед телевизором с сериалами — находка для мемов! С каждым днём популярность малыша только растёт, а забавные видео с его участием собирают десятки тысяч лайков. Как маленькая обезьянка стала звездой и изменила жизнь своей семьи, узнал Life.ru.

Интернет-феномен обезьянка Мирошка. Видео © архив Анны Билокур

Семья, в которой живёт Мирошка, всегда любила животных, в их доме жили самые разные питомцы: хамелеоны, амадинки, белка, кукушонок и даже волк. Все животные находили здесь заботу и любовь. Сейчас, помимо обезьянки, в доме живут четыре собаки: шпиц и три чихуахуа микро — и две кошки: сфинкс по имени Бомбина и пушистая экзотическая кошка Челси. У семьи Мирошки есть даже попугай жако! А как обезьянка Мирон оказался в этом месте?

Появление Мирона в семье

Мечта о таком необычном питомце, как обезьянка, была давно, но глава семьи категорически был против. «Мы давно мечтали о маленькой обезьянке, но папа был против. Он был твёрдо уверен, что это слишком большой груз для нашей семьи», — вспоминает хозяйка Мирона Анна.

Фото © архив Анны Билокур

Однажды у знакомых семьи родился малыш-макак. Его хозяева столкнулись с проблемами при переезде за границу, и, чтобы не подвергать питомца риску, они решили найти ему надёжный дом. «Мы поехали просто посмотреть. Но когда увидели крошечку на ладошке, 300 грамм, с огромными глазами и чёрным чубчиком, не смогли не забрать! Разрыв всех наших сердечек!» — рассказывает девушка.

Видео © архив Анны Билокур

Несмотря на возражения отца, семья приняла решение забрать Мирона домой. Глава семьи не смог долго сопротивляться обаянию малыша. «Теперь называет его «папкин артист», — смеётся хозяйка. — Да и как не полюбить такую обезьянку?» Отец, которого все считали непреклонным, стал самым преданным фанатом Мироши.

Первые дни обезьянки Мирона в новой семье

Мирон проявил свою индивидуальность с первых дней. Он оказался настоящим артистом — весёлым, озорным и, конечно же, избалованным. Выяснилось, что у него своенравный характер, и «папкин артист» быстро стал центром внимания в доме. «Характер у него своенравный! Он у нас как младший, избалованный ребёнок», — рассказывает Анна. Адаптация в новом доме прошла легко, малыш быстро привык. Единственное, он очень скучал по маме — до определённого возраста обезьянки висят на своих родительницах. Поэтому первое время Мирон висел на других питомцах и мягких игрушках, которые заменяли ему материнское тепло.

Фото © архив Анны Билокур

Также Мирошка, со слов хозяйки, постоянно требовал внимания, прыгал по полочкам, заглядывал в каждый ящик. Кроме того, пришлось учить Мирона быть более аккуратным с другими питомцами, что не всегда удавалось. Однако, несмотря на это, каждый день с обезьянкой был полон позитивных эмоций. «Мы думали, что всё будет сложно, но его харизма и радость от жизни не дают нам сдаваться», — рассказывает хозяйка обезьянки.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miroshahandfamily

С появлением необычного питомца изменилась и жизнь всей семьи. Мирошка стал источником радости и вдохновения, а также помог детям стать более организованными. «Дети знают, что нужно всё убирать, потому что в доме не собачка, не кошечка. Это практически младший брат, который доберётся кругом, во все ящики, во все столы!» — рассказывают хозяева.

Мирон обожает смотреть сериалы, купаться часами, играть в игрушки и разглядывать себя в зеркале. Особенно он любит, когда ему чешут пузико, а если что-то не по его, Мироша может «обидеться» и демонстративно отвернуться. Но, несмотря на свою независимость, он проявляет и свою привязанность. Особенно обезьянка полюбила маленького кукушонка, который стал его питомцем. «Мироша почему-то решил, что это его питомец. Он никого к нему не подпускал», — вспоминает хозяйка. Когда птенец улетел, Мироша был искренне огорчён и целыми днями искал его по дому, заглядывал в окна. «Это было так мило. Мы думали, что животные не так привязываются друг к другу, но Мирон показал, что ошибались», — рассказывает хозяйка.

Видео © архив Анны Билокур

Однажды хозяева Мирона познакомились с семьёй, у которой было шесть спасённых обезьян. Они подумали, что Мирону будет интересно встретиться с сородичами, но он не проявил к ним никакого интереса. Он воспринимал хозяев как свою семью, а обезьян — как чужих. Единственная обезьянка, которой Мирон стал настоящим другом, была Люся. Их отношения стали очень близкими, и они часто проводят время вместе. «Люсенька такой же разновидности, как и Мирон. И у них ещё такое произошло совпадение — день рождения в один день. Мы всегда стараемся отметить этот праздник вместе с ними», — делится хозяйка.

Как Мирошка стал звездой Интернета и изменил жизнь семьи

Мирошка стал настоящей интернет-звездой совершенно неожиданно для своих хозяев. Изначально семья завела блог, чтобы обмениваться советами по уходу за своим экзотическим питомцем. Однако милые, забавные и харизматичные ролики с участием обезьянки начали набирать популярность гораздо быстрее, чем хозяева могли предположить. «Мирон — настоящий артист. Он всегда развлекает нас! Мы не ожидали, что он так быстро наберёт столько подписчиков!» — признаются они. Сейчас у Мирошки более 85 тысяч поклонников, и их число продолжает расти. Малыш уже снялся в четырёх популярных телепередачах, и его очарование стало настоящим открытием для продюсеров. Забавные выходки обезьянки и весёлый характер неизменно вызывают улыбки у миллионов зрителей, а образ Мирошки стал символом радости и добра.

Фото © архив Анны Билокур

Популярность в Интернете принесла не только радость, но и неожиданные сюрпризы. Благодаря блогу семья смогла найти своих родственников в другой стране. Однажды у хозяев Мироши спросили, какие национальности есть в их роду, ведь все они темноволосые. Анна ответила, что её дедушка — туркмен. Однако, к сожалению, дедушки уже не было в живых, как и бабушки. С тех пор семья потеряла связь с родственниками из Туркменистана. Все попытки восстановить контакт оказались безуспешными, так как у них не было ни номеров телефонов, ни других контактов. Родные общались с ними только по городскому телефону, пока дедушка с бабушкой были живы. Но после их ухода связь с родственниками была утеряна. Прошло уже более 15 лет, и семья не знала, как их найти. Совершенно случайно им написала подписчица. Она сообщила, что большую часть своей жизни прожила в Туркменистане и предложила помощь в поиске родственников. Она попросила предоставить любые данные — фамилии, имена и адрес, который они помнили. Через несколько недель произошло настоящее чудо — подписчица нашла всех родственников. «Мы с ними созвонились, связались по видеосвязи, все обрыдались, обревелись. В общем, вот такая вот помощь оказалась совершенно случайной. Благодаря Мирону мы приобрели огромное количество родственников», — делится хозяйка.

Маленький блогер посетил детский дом

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miroshahandfamily

Самым трогательным моментом в жизни Мирошки было посещение детского дома. Этот день стал настоящим праздником для детей, которые с восторгом встречали маленького блогера, играли с ним и фотографировались. «Это был невероятно добрый день! Столько радости в глазах детей — ради этого стоило поехать», — вспоминает хозяйка. Мирон не только веселил малышей, но и подарил им надежду на добро и заботу. Видео этой встречи быстро разлетелось по Сети, вызвав массу положительных эмоций.

Обезьянка — это не игрушка!

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miroshahandfamily

Владелица Мироши часто отвечает на вопросы о том, насколько сложно ухаживать за обезьяной, и честно признаётся, что такие питомцы — это не просто забавные существа, а животные с особыми потребностями. Обезьяны требуют не только внимания, но и правильного ухода, а также огромного терпения. «Содержание такого питомца — это большая ответственность, требующая времени, сил и, конечно, любви», — добавляет хозяйка.

Видео © архив Анны Билокур

В заключение семья предупреждает: «Прежде чем завести обезьянку, подумайте сто миллионов раз!» Это требовательный питомец, которому нужно уделять особое внимание, его содержание требует осознанного подхода и готовности к трудностям. Это не плюшевая игрушка, а живое существо с собственным характером, которое нуждается в любви и заботе.

Мирон — это не просто питомец, а настоящий член семьи, ставший источником счастья и вдохновения для своих хозяев и множества людей по всему миру. Его история показывает, как любовь и забота могут изменить жизнь, а маленькое существо, кажущееся хрупким, способно дарить настоящие чудеса. С каждым днём его путь в социальных сетях привлекает всё больше поклонников, а он продолжает радовать их своими приключениями и забавными выходками. Ранее Life.ru поделился историями людей с особенностями, кто помогает любить себя, верить в лучшее и никогда не сдаваться.