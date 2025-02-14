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14 февраля, 12:42

Актёр Дмитрий Певцов одел врачей под Курском в «‎бронированные» куртки

Дмитрий Певцов передал 30 противоосколочных курток врачам-волонтёрам под Курском

Российский актёр театра и кино, певец Дмитрий Певцов направил в Курскую область 30 противоосколочных курток для врачей-волонтёров, которые помогают местным жителям в прифронтовой зоне. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Орион», членом попечительского совета которого является российский актёр.

Дмитрий Певцов передал куртки. Видео © Пресс-служба фонда «Орион»

«Передаём противоосколочные куртки от фонда «Орион» волонтёрам, которые сейчас поедут в приграничье наше, которые там работают по медицинским специальностям, чтобы эти куртки защищали их во время трудной, опасной и такой нужной нашей стране работе. 30 курток — это первая партия», — сказал артист и пообещал, что дальше будет больше.

«‎Бронированные» куртки сделаны из арамидной ткани, благодаря нескольким слоям этого материала обладают противоосколочной стойкостью. В Курскую область груз доставит врач-стоматолог и волонтёр благотворительного фонда «Помогаем Нашим» Андрей Лавров.

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Ранее волонтёры изготовили бронежилет с карманами для добермана Зевса, который обучен находить и раскапывать мины в земле в зоне проведения спецоперации. Собака принадлежит бойцу ВС РФ с позывным 911. Пёсика он приобрёл, когда тот ещё был щенком.

Обложка ©

Пресс-служба фонда «Орион»

Владимир Озеров
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