Актёр Дмитрий Певцов одел врачей под Курском в «‎бронированные» куртки

Российский актёр театра и кино, певец Дмитрий Певцов направил в Курскую область 30 противоосколочных курток для врачей-волонтёров, которые помогают местным жителям в прифронтовой зоне. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Орион», членом попечительского совета которого является российский актёр.

Дмитрий Певцов передал куртки. Видео © Пресс-служба фонда «Орион»

«Передаём противоосколочные куртки от фонда «Орион» волонтёрам, которые сейчас поедут в приграничье наше, которые там работают по медицинским специальностям, чтобы эти куртки защищали их во время трудной, опасной и такой нужной нашей стране работе. 30 курток — это первая партия», — сказал артист и пообещал, что дальше будет больше.

«‎Бронированные» куртки сделаны из арамидной ткани, благодаря нескольким слоям этого материала обладают противоосколочной стойкостью. В Курскую область груз доставит врач-стоматолог и волонтёр благотворительного фонда «Помогаем Нашим» Андрей Лавров.