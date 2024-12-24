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Специальная военная операция (СВО)

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24 декабря, 16:31

Волонтёры сшили бронежилет для добермана Зевса, у которого особая задача в зоне СВО

Волонтёры Народного фронта сшили бронежилет для Зевса, добермана, который помогает своему хозяину Вадиму с позывным 911 выполнять боевые задачи на передовой в зоне специальной военной операции.

Волонтёры сшили бронежилет для добермана Зевса, у которого особая задача в зоне СВО. Видео © SHOT

Вадим приобрёл щенка в Луганске год назад, и с тех пор они неразлучны. Зевс стал настоящим защитником, охраняя своих товарищей по взводу и распознавая запахи каждого из них. Кроме того, он обучен находить мины и даже выкапывать их.

Вдохновлённые дружбой Вадима и Зевса волонтёры решили сделать для четвероногого бойца бронежилет с карманами для необходимых вещей. Во время последней поездки в Луганск им удалось передать обмундирование Вадиму. Теперь Зевс выглядит стильно и защищённо, став настоящей звездой среди своих товарищей.

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А ранее разведчики Южной группировки войск в зоне спецоперации нашли пса и приютили его. Теперь доброго талисмана российских военных зовут Чуи, или Чубака.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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