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Регион
11 февраля, 10:18

Волонтёр поведала о попытках врага отравить российских военных бутилированной водой

Волонтёр Петрусевич: ВСУ сбрасывают на позиции ВС РФ бутылки с отравленной водой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KHUNNINE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KHUNNINE

Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют дроны для сброса отравленной бутилированной воды на позиции российских солдат. Об этом рассказала руководитель фонда «Добро Мира — Волонтеры Крыма», военный блогер Валерия Петрусевич.

«Противник сбрасывает воду в обычных запечатанных бутылках. Бойцы видят целую, полную бутылку, упавшую где-то, и могут ее выпить. Из-за этого были случаи летального исхода», — приводит её слова ТАСС.

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Петрусевич также опровергла слухи о том, что бабушки якобы подсовывали отравленные продукты, уничтожая целые подразделения. Она добавила, что сама никогда не сталкивалась с отравленными продуктами или взрывчатыми веществами в шоколаде.

«Тем не менее, это не повод игнорировать меры безопасности при работе с гуманитарной помощью: безопасность всегда должна быть на первом месте», — подчеркнула волонтёр.

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Марина Фещенко
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