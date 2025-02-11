Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют дроны для сброса отравленной бутилированной воды на позиции российских солдат. Об этом рассказала руководитель фонда «Добро Мира — Волонтеры Крыма», военный блогер Валерия Петрусевич.

«Противник сбрасывает воду в обычных запечатанных бутылках. Бойцы видят целую, полную бутылку, упавшую где-то, и могут ее выпить. Из-за этого были случаи летального исхода», — приводит её слова ТАСС.

Петрусевич также опровергла слухи о том, что бабушки якобы подсовывали отравленные продукты, уничтожая целые подразделения. Она добавила, что сама никогда не сталкивалась с отравленными продуктами или взрывчатыми веществами в шоколаде.

«Тем не менее, это не повод игнорировать меры безопасности при работе с гуманитарной помощью: безопасность всегда должна быть на первом месте», — подчеркнула волонтёр.