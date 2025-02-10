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Регион
10 февраля, 13:46

Российских военных в зоне СВО пытались убить партией шоколада со взрывчаткой

Депутат Гусев: ВСУ пытались устроить диверсию, начинив шоколад взрывчаткой

В зоне спецоперации специалисты наткнулись на партию шоколадок, в которых содержалось взрывчатое вещество. Это говорит о том, что украинские диверсанты готовы использовать любые методы, чтобы выпутаться из своего положения. Об этом сообщил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«В зоне проведения СВО была изъята партия шоколадок, в которых была взрывчатка. Шоколадка эта могла взорваться при укусе. К счастью, не взорвалась», — поведал депутат.

Качеству продуктов в зоне спецоперации отводится особое внимание, поскольку диверсанты нередко пытаются отравить российских военнослужащих, добавил Гусев.

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Shutterstock /FOTODOM / Pixel-Shot

Владимир Озеров
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