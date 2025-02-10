Российских военных в зоне СВО пытались убить партией шоколада со взрывчаткой
Депутат Гусев: ВСУ пытались устроить диверсию, начинив шоколад взрывчаткой
В зоне спецоперации специалисты наткнулись на партию шоколадок, в которых содержалось взрывчатое вещество. Это говорит о том, что украинские диверсанты готовы использовать любые методы, чтобы выпутаться из своего положения. Об этом сообщил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«В зоне проведения СВО была изъята партия шоколадок, в которых была взрывчатка. Шоколадка эта могла взорваться при укусе. К счастью, не взорвалась», — поведал депутат.
Качеству продуктов в зоне спецоперации отводится особое внимание, поскольку диверсанты нередко пытаются отравить российских военнослужащих, добавил Гусев.
Ранее Life.ru рассказывал, что на рынке в Горловке после обстрела украинской армии появились странные маленькие мины, напоминающие по внешнему виду колокольчик. Местных жителей призывают ни в коем случае не поднимать их с земли.
Shutterstock /FOTODOM / Pixel-Shot