Российских военных в зоне СВО пытались убить партией шоколада со взрывчаткой

В зоне спецоперации специалисты наткнулись на партию шоколадок, в которых содержалось взрывчатое вещество. Это говорит о том, что украинские диверсанты готовы использовать любые методы, чтобы выпутаться из своего положения. Об этом сообщил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«В зоне проведения СВО была изъята партия шоколадок, в которых была взрывчатка. Шоколадка эта могла взорваться при укусе. К счастью, не взорвалась», — поведал депутат.

Качеству продуктов в зоне спецоперации отводится особое внимание, поскольку диверсанты нередко пытаются отравить российских военнослужащих, добавил Гусев.