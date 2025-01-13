Пытавшийся отравить 77 российских лётчиков семьянин-убийца признал вину

Напомним, что 20 октября 2023 года обвиняемый под видом курьера принёс торт и виски на встречу 77 российских лётчиков. Выпускники праздновали 20-летнюю годовщину с окончания авиаучилища. 22 октября Егора Семёнова выследили по камерам наблюдения и задержали при попытке вылететь в Москву из Ставрополя. В его отношении возбуждено уголовное дело, обвинительное заключение также утверждено. Уроженец Мелитополя рассказал, что действовал по указаниям украинской разведки. В 2022 году мужчина получил российское гражданство и зарекомендовал себя как порядочный семьянин, спортсмен и заядлый собачник.