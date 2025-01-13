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13 января, 09:32

Пытавшийся отравить 77 российских лётчиков семьянин-убийца признал вину

Обвиняемый по делу о попытке отравления российских лётчиков на Кубани признал вину

Торт с отравой, который Егор Семёнов привёз выпускникам Армавирского лётного училища. Фото © Telegram / Fighterbomber

Торт с отравой, который Егор Семёнов привёз выпускникам Армавирского лётного училища. Фото © Telegram / Fighterbomber

Сегодня прошло первое заседание в Южном окружном военном суде по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища лётчиков противовоздушной обороны. Обвиняемый, уроженец Мелитополя Егор Семёнов, признал свою вину.

«Да, ваша честь, вину признаю в полном объёме», — ответил судье Семёнов.

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Напомним, что 20 октября 2023 года обвиняемый под видом курьера принёс торт и виски на встречу 77 российских лётчиков. Выпускники праздновали 20-летнюю годовщину с окончания авиаучилища. 22 октября Егора Семёнова выследили по камерам наблюдения и задержали при попытке вылететь в Москву из Ставрополя. В его отношении возбуждено уголовное дело, обвинительное заключение также утверждено. Уроженец Мелитополя рассказал, что действовал по указаниям украинской разведки. В 2022 году мужчина получил российское гражданство и зарекомендовал себя как порядочный семьянин, спортсмен и заядлый собачник.

Алена Пенчугина
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