«Большая умница»: Нонна Гришаева рассказала об отношениях с Лизой Арзамасовой

Актриса театра и кино Нонна Гришаева рассказала, что гордится своей коллегой и экранной родственницей в сериале «Папины дочки» Лизой Арзамасовой. Об этом исполнительница роли Людмилы Васнецовой рассказала в беседе с Леди Mail.

Сейчас продолжаются съёмки очередного сезона ситкома «Папины дочки. Новые». За годы работы над сериалом между Нонной Гришаевой и Лизой Арзамасовой сложились довольно тёплые дружеские отношения. Актриса призналась, что всегда радуется успехам коллеги.

«Мне очень нравится всё, что она делает. Мне приятно помогать с новогодними поздравлениями фонду «Старость в радость», в попечительский совет которого она входит. Лиза Арзамасова — большая умница, и я очень рада, что недавно она второй раз стала мамой», — призналась Гришаева.

Лиза Арзамасова. Фото © «Папины дочки. Новые» реж. Александр Жигалкин, Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин, сценаристы Александр Гаврильчик, Андрей Канойко, Виталий Шляппо / Kinopoisk

Даже в то время, когда актрисы не работали на съёмочной площадке «Папиных дочек», они продолжали общаться и выходить вместе на одну сцену. По словам Гришаевой, ей очень комфортно работать с Арзамасовой.

«Мы тепло общаемся с Лизой Арзамасовой: все эти годы, пока не было съёмок новых серий, мы продолжали встречаться по работе, виделись на премии «Хрустальная Турандот». Потом Лиза пригласила меня в свой спектакль «ЧП», где я выступала в качестве специального гостя», — рассказала актриса.

Гришаева подчеркнула, что работа над проектом «Папины дочки» в целом даётся ей легко благодаря прекрасной атмосфере и дружному коллективу.