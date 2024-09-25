Воссоединение киносестёр: Звёзды «Папиных дочек» сделали совместное фото

Звёзды сериала «Папины дочки» сделали совместное фото: Елизавета Арзамасова опубликовала снимок со своей коллегой Дарьей Мельниковой. Между тем, внимательные фанаты обратили внимание на уставший вид одной из сестёр Васнецовых.

Многие в комментариях подчеркнули, что у 32-летней Мельниковой выпирают вены на руках, а на лице заметны больше морщины. При этом, стоящая рядом Арзамасова свежа и молода. Возможно, на Мельниковой сказалась усталость — совсем недавно она родила третьего ребенка.