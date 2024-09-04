Звезда «Папиных дочек» показала фото с младенцем и намекнула, что родила дочь

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова выложила новое фото с новорождённым ребёнком и намекнула, что родила дочку. 32-летняя актриса замужем за актёром Романом Набатовым.

Дарья Мельникова выложила новое фото с новорождённым ребёнком и намекнула, что родила девочку. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melnikovadsh

Ранее Мельникова не анонсировала ни пол, ни имя новорождённого, однако СМИ писали, что она родила мальчика. Тем не менее новый пост с надписью «Ох уж эта женская конкуренция» говорит, что на свет появилась девочка.

Напомним, в июне Мельникова огорошила своих подписчиков двумя внезапными новостями из личной жизни. Оказалось, что она, во-первых, негласно вышла замуж за коллегу по актёрском цеху Романа Набатова, а во-вторых — родила ещё одного ребёнка.

Также Дарья воспитывает двух сыновей Артура и Марка, которых она родила от Артура Смольянинова*. С ним актриса рассталась ещё в 2021 году после восьми лет брака. Мельникова тогда заверяла, что никаких кризисов в их отношениях не было, просто так сложились обстоятельства. По словам инсайдеров, всему виною было пьянство Смольянинова* и его постоянные загулы.