Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 13:53

Звезда «Папиных дочек» показала фото с младенцем и намекнула, что родила дочь

Дарья Мельникова с помощью фото намекнула поклонникам, что родила девочку

Актриса Дарья Мельникова и её супруг Роман Набатов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melnikovadsh

Актриса Дарья Мельникова и её супруг Роман Набатов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melnikovadsh

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова выложила новое фото с новорождённым ребёнком и намекнула, что родила дочку. 32-летняя актриса замужем за актёром Романом Набатовым.

Дарья Мельникова выложила новое фото с новорождённым ребёнком и намекнула, что родила девочку. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melnikovadsh

Дарья Мельникова выложила новое фото с новорождённым ребёнком и намекнула, что родила девочку. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melnikovadsh

Ранее Мельникова не анонсировала ни пол, ни имя новорождённого, однако СМИ писали, что она родила мальчика. Тем не менее новый пост с надписью «Ох уж эта женская конкуренция» говорит, что на свет появилась девочка.

Внучка Валентины Талызиной вышла замуж за партнёра по фильму
Внучка Валентины Талызиной вышла замуж за партнёра по фильму

Напомним, в июне Мельникова огорошила своих подписчиков двумя внезапными новостями из личной жизни. Оказалось, что она, во-первых, негласно вышла замуж за коллегу по актёрском цеху Романа Набатова, а во-вторых — родила ещё одного ребёнка.

Также Дарья воспитывает двух сыновей Артура и Марка, которых она родила от Артура Смольянинова*. С ним актриса рассталась ещё в 2021 году после восьми лет брака. Мельникова тогда заверяла, что никаких кризисов в их отношениях не было, просто так сложились обстоятельства. По словам инсайдеров, всему виною было пьянство Смольянинова* и его постоянные загулы.

* Признан иностранным агентом, включён в перечень экстремистов и террористов.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров