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29 августа, 13:20

«Блистательно!» Арзамасова вышла в свет спустя три недели после родов и сразила фанатов

Актриса Лиза Арзамасова вышла в свет спустя три недели после рождения дочери

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова смогла вернуться к светской жизни спустя три недели после родов. Она спонтанно посетила вечеринку в честь открытия нового сезона телеканала СТС.

Актриса рассказала, что на светские мероприятия ей помогает подбирать наряды стилист. В этот раз она предстала в белом платье российского бренда, туфлях на невысоком каблуке и с аккуратным клатчем.

Лиза Арзамасова вышла в свет спустя три недели после рождения дочери. Фото © Арзамасова Лиза

Лиза Арзамасова вышла в свет спустя три недели после рождения дочери. Фото © Арзамасова Лиза

«Мне как молодой матери непросто сейчас найти возможность куда-то прийти, и это здорово, что стилист Анастасия меня собрала. Бывает за минуту до выхода, что все рекомендации стилиста вдруг отходят на второй план, и спонтанно возникает новая идея, что обязательно нужно поэкспериментировать прямо сейчас», — пояснила звезда сайту MK.ru.

«Платье — роскошь. И вид у молодой мамы — блистательный. Как будто не рожала, фигура классная. Цветущий, я бы даже сказала, что сияющий вид! Фея наших сердец», — отметили поклонники.

"Спасибо за сына и за дочь..." Илья Авербух на коньках встретил Лизу Арзамасову из роддома
"Спасибо за сына и за дочь..." Илья Авербух на коньках встретил Лизу Арзамасову из роддома

Напомним, 8 августа в семье Лизы Арзамасовой и Илья Авербуха появилась на свет дочка Лия. Актриса показала поклонникам снимки девочки прямо в роддоме. К слову, для бывшего фигуриста это третий ребёнок, так как у него уже есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачёвой и сын Лев от Арзамасовой.

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Telegram / Арзамасова Лиза

Николай Рюмин
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