«Блистательно!» Арзамасова вышла в свет спустя три недели после родов и сразила фанатов

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова смогла вернуться к светской жизни спустя три недели после родов. Она спонтанно посетила вечеринку в честь открытия нового сезона телеканала СТС.

Актриса рассказала, что на светские мероприятия ей помогает подбирать наряды стилист. В этот раз она предстала в белом платье российского бренда, туфлях на невысоком каблуке и с аккуратным клатчем.

Лиза Арзамасова вышла в свет спустя три недели после рождения дочери. Фото © Арзамасова Лиза

«Мне как молодой матери непросто сейчас найти возможность куда-то прийти, и это здорово, что стилист Анастасия меня собрала. Бывает за минуту до выхода, что все рекомендации стилиста вдруг отходят на второй план, и спонтанно возникает новая идея, что обязательно нужно поэкспериментировать прямо сейчас», — пояснила звезда сайту MK.ru.

«Платье — роскошь. И вид у молодой мамы — блистательный. Как будто не рожала, фигура классная. Цветущий, я бы даже сказала, что сияющий вид! Фея наших сердец», — отметили поклонники.