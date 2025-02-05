«Спойлерить нельзя»: Веник из «Папиных дочек» намекнул на возвращение сериальной жены Даши

Популярный российский актёр театра и кино Филипп Бледный, прославившийся на всю страну после роли Веника в сериале «Папины дочки», рассказал о съёмках новых серий проекта. Кроме того, артист намекнул на возвращение своей сериальной жены Даши (Анастасия Сиваева).

«Спойлерить нельзя, но наверняка это должно произойти. Ведь сколько верёвочке не виться, а конец всё равно будет», — подчеркнул Бледный в интервью Леди Mail.