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5 февраля, 13:56

«Спойлерить нельзя»: Веник из «Папиных дочек» намекнул на возвращение сериальной жены Даши

Звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный рассказал о съёмках продолжения сериала

Филипп Бледный. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Филипп Бледный. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Популярный российский актёр театра и кино Филипп Бледный, прославившийся на всю страну после роли Веника в сериале «Папины дочки», рассказал о съёмках новых серий проекта. Кроме того, артист намекнул на возвращение своей сериальной жены Даши (Анастасия Сиваева).

«Спойлерить нельзя, но наверняка это должно произойти. Ведь сколько верёвочке не виться, а конец всё равно будет», — подчеркнул Бледный в интервью Леди Mail.

Он также отметил, что с огромной радостью вернулся к съёмкам продолжения проекта «Папины дочки. Новые». Актёр признался, что очень любит своего персонажа Вениамина Васильева, сериальных детей и дом.

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Борис Эльфанд
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