«Спойлерить нельзя»: Веник из «Папиных дочек» намекнул на возвращение сериальной жены Даши
Звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный рассказал о съёмках продолжения сериала
Филипп Бледный. Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Популярный российский актёр театра и кино Филипп Бледный, прославившийся на всю страну после роли Веника в сериале «Папины дочки», рассказал о съёмках новых серий проекта. Кроме того, артист намекнул на возвращение своей сериальной жены Даши (Анастасия Сиваева).
«Спойлерить нельзя, но наверняка это должно произойти. Ведь сколько верёвочке не виться, а конец всё равно будет», — подчеркнул Бледный в интервью Леди Mail.
Он также отметил, что с огромной радостью вернулся к съёмкам продолжения проекта «Папины дочки. Новые». Актёр признался, что очень любит своего персонажа Вениамина Васильева, сериальных детей и дом.
Ранее Life.ru узнал стоимость квартир, где жили «Папины дочки». Кроме того, звёзды сериала сделали совместное фото и порадовали поклонников.