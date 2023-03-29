Гришаеву расстроило отсутствие Даши и Жени в новых "Папиных дочках"
Нонна Гришаева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Актриса театра и кино Нонна Гришаева призналась, что надеялась увидеть на съёмках нового сезона сериала "Папины дочки" актрис Анастасию Сиваеву и Дарью Мельникову, исполнявших роли Даши и Жени. Об этом она рассказала в беседе с "Газетой.ru".
"Конечно, расстроило [их отсутствие]. Я думала, что со всеми увижусь. Мне удалось увидеться только с Мирой Карпович и Лизой Арзамасовой. С Пуговкой (Екатерина Старшова), к сожалению, не повидались. Не совпали съёмочные дни", — отметила Нонна.
В новых сериях раскрывается история детей Даши и Веника — внучек героини Гришаевой, которых сыграли 12-летняя Виталия Корниенко и 10-летняя Ева Смирнова. Актриса добавила, что была приятно удивлена профессионализмом девочек, о которых она узнала после сериала "Вампиры средней полосы".
Напомним, что актриса Екатерина Старшова, известная ролью Пуговки, всё же появится в новых сериях "Папиных дочек". Её участие в съёмках долгожданного продолжения до последнего держалось в секрете. О том, кто ещё из актёров появится в сиквеле, читайте в нашем материале.