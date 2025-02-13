Океанологи в панике. Морской чёрт выплыл из глубин — сколько у человечества осталось времени

Морские черти, или удильщики, — страшные глубоководные рыбы, которые живут на глубине 3000 метров под поверхностью воды. Некоторые горы меньше, чем глубина, на которой можно встретить этих страшилищ. Например, Большой Зуб на Саянах, Ала-Куш в системе Тянь-Шань или Абадзеш в Кавказских горах. В длину рыбины могут достигать полутора метров — примерно человеческий рост. Морские черти знамениты своим наводящим ужас внешним видом: огромная зубастая пасть и люминесцентная удочка, которая прикреплена к голове. Недавно их заметили на поверхности. Почему это плохо и является ли морской чёрт ещё одной «рыбой Судного дня», рассказываем в материале.

Как живут морские черти?

Морской чёрт, или удильщик, — жуткий обитатель морских глубин. Фото © «Шедеврум»

Образ жизни морских чертей способен вселить в неподготовленного человека ужас и отвращение. Начнём с того, что в их рядах царит жёсткий матриархат: самки могут быть в два-три раза больше самцов, и это в лучшем случае. У некоторых видов самцы могут быть совсем микроскопическими — 16 миллиметров. Обычные удильщики размножаются, как и прочие рыбы, нерестом, то есть весной или летом самки собираются на морском дне и мечут там икру, затем самцы оплодотворяют икринки семенной жидкостью. Но некоторые виды развили отношения полов, которые не встречаются даже на Западе. Микроскопические самцы таких удильщиков живут в виде паразитов на теле самок. До перехода в паразитарную фазу эти джентльмены могут видеть, «слышать» и чувствовать феромоны «слабого пола», но, стоит им найти самку, они присоединяются к своей мадам причинными местами, а все остальные органы становятся рудиментарными. С этого момента самец становится частью организма самки, частью команды и корабля. Девушка полностью обеспечивает его питательными веществами. Паразитировать на одной удильщице могут десятки самцов.

Скорее всего, наш морской чёрт — девушка, потому что у данного вида удильщиков микроскопические самцы. Так что это, видимо, дама, которая всплыла к свету. Вряд ли её что-либо привлекло на поверхность, потому что в таком случае она бы выплыла не в одиночку. Александр Семёнов Морской биолог

По сравнению с этим достаточно привычным может показаться питание удильщиков. Тем не менее это удивительные представители глубоководной фауны. Жуткий светящийся фонарик, который свисает на удочке с головы рыбы, нужен для того, чтобы привлекать светом добычу. Морской чёрт действительно ловит свою пищу на приманку. Один из видов вообще не двигается — просто сидит на морском дне, пока кто-нибудь не попадётся. И многие часто попадаются. Пища удильщиков — это более мелкие рыбы, рачки, моллюски и в принципе всё, что обитает на дне океана, кроме, пожалуй, кораллов и губок. Морские черти обладают очень подвижным ртом, поэтому зачастую могут съесть добычу больше самих себя. Но иногда не могут: часто удильщики давятся слишком большой жертвой и умирают, проглотив её лишь наполовину.

Почему появление удильщиков на поверхности — это плохо?

Считается ли всплывший на поверхность морской чёрт «рыбой Судного дня»? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Condrik Tenerife

Удильщики завелись где-то 40 миллионов лет назад, они живут на глубине около 3000 метров на дне морском. Там они появились, там они и должны оставаться. Любое необычное поведение этих чудовищных морских жителей — плохой знак. Раньше морские черти появлялись у поверхности воды либо в виде личинок, либо мёртвыми. Но недавно этих монстров заметили около Тенерифе буквально в тех же водах, в которых плавают туристы, и засняли на видео.

Экологическая организация Condrik Tenerife выложила эти кадры на своей странице в запрещённой соцсети с фото. На данный момент учёные разработали несколько версий, почему чёрт поднялся из глубин: его вынесло наверх течением;

он заболел болезнью, при которой в теле образуются газы, и «взлетел» к поверхности;

он поднялся на поверхность умирать.

Скорее всего, его либо случайно подхватило и вынесло, либо он решил, что жизнь подходит к концу. Таких случаев по океану на самом деле может быть сильно больше. Просто сейчас такое классное время, когда у каждого дайвера есть гоупрошка или даже телефон, с которым он ныряет, и каждый человек может заснять что-то уникальное. Александр Семёнов Морской биолог

Наиболее вероятными кажутся две последние версии, ибо морской чёрт был довольно сильно потрёпан и скончался через несколько часов. Сейчас исследователи проводят вскрытие, чтобы выяснить, в чём дело. Но если подтвердится версия с течением, дело плохо: это будет значить, что глобальные изменения в атмосфере и гидросфере Земли уже затрагивают даже глубоководных монстров, чей уклад жизни не менялся 40 миллионов лет. А умереть удильщик мог и от простой смены давления.

Почему морские черти считаются вестниками апокалипсиса

Морской чёрт долгое время считался предвестником апокалипсиса. Фото © «Шедеврум»

Морские черти, конечно, очень «стрёмные» на вид. Поэтому ещё во времена Средневековья эту рыбу считали посланником дьявола, а если замечали мёртвого удильщика на побережье, то ждали конца света или больших исторических потрясений. И это ещё до того, как эти гады стали выплывать на поверхность, будучи живыми. Особенно часто их видели в Испании, Португалии и Франции. У французов с морскими чертями сложились особые отношения.

Съедобны ли морские черти?

Морских чертей можно есть, они довольно вкусные. Фото © «Шедеврум»

Да, французы их едят. Но не только они: начиная с эпохи великих географических открытий удильщики стали любимым деликатесом прибрежной Европы. Они встречаются на континенте в двух видах: белые и чёрные морские черти. Чёрные живут южнее, а белые — обитатели северных морей, даже Баренцева. Они часто пересекаются. А в Японии удильщика называют анко и любят употреблять в качестве деликатеса. Оказывается, каждая часть морского чёрта имеет разный вкус. Японцы придумали поэтический концепт семи оружий удильщика — это семь его съедобных частей, а именно мясо, кожа, плавники, жабры, желудок, икра и печень. Приятного аппетита!

Всплытие удильщика ещё не говорит о каких-либо тревожных изменениях в океане — это лишь единичный случай. На поверхность периодически выносит восходящими течениями, которые называются апвеллинги, всякую глубоководную живность. Удильщиков раньше не выносило, но мы на самом деле об этом не знаем, раньше их просто даже, когда видели, не снимали. Александр Семёнов Морской биолог