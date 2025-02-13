Знаки зодиака: Кто получит череду кармических испытаний и проверок после новолуния 12 февраля

Штормовое полнолуние, которое ещё называют денежным, состоялось 12 февраля. И последствия этого события будут влиять на весь оставшийся лунный месяц вплоть до новолуния 28 февраля. Это в целом горячий и творческий период. Штормовое полнолуние произошло в знаке зодиака Лев, и на представителей разных тригонов оно повлияло по-разному. Рассказываем, чего ожидать от периода убывающей Луны после 12 февраля.

Что можно делать после полнолуния 12 февраля

Полнолуние 12 февраля повлияло на знаки зодиака по-разному. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Февральское полнолуние по традиции называют Снежной, Денежной или Штормовой Луной. Почему так получилось? Всё просто. Дело в том, что последнее полнолуние зимы часто отмечено обилием осадков. Может внезапно выпасть снег или, на худой конец, дождь, если зима выдалась в стиле глобального потепления. Денежной же Луну называют, потому что в это время лучше всего проводить ритуалы на привлечение достатка.

После 12 февраля начнётся период убывающей Луны. Он традиционно отмечен упадком как глобальных, так и ваших личных сил, поэтому в данный период стоит сосредоточиться на завершении начатых дел. Также хорошо пойдут на убывающую Луну диеты, чистка организма или энергетических потоков, забота о своей психике и, внезапно, посадка корнеплодов.

Штормовая Луна 12 февраля: Что нельзя делать после полнолуния

О стрижках в эти две недели лучше забыть. Если вы пострижёте волосы в убывающую Луну, ваша причёска вам не понравится, а шевелюра будет отрастать медленно. Начинать проекты тоже противопоказано. Лучше не делать высокозатратные покупки. С 13 по 27 февраля не стоит подписывать контракты и общаться с малознакомыми людьми: они могут оказаться мошенниками или вовсе нейросетью.

Что ждёт знаки зодиака после полнолуния 12 февраля

После 12 февраля этим знакам зодиака стоит подготовиться к испытаниям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / berni0004

Полнолуние 12 февраля прошло в знаке зодиака Лев, но там Луна останется ненадолго — всего на три лунных дня. Ночью на 13 февраля спутник Земли переедет в знак Девы. Потом — в знак Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога и Водолея, а новолуние состоится в знаке зодиака Рыбы. Не для всех знаков этот период будет гладким. Рассказываем, кому из представителей зодиакального круга стоит ожидать испытаний на эту убывающую Луну.

Знак зодиака Стрелец

Знак зодиака Стрелец. Столкнётся с грустью и усталостью. Фото © Life.ru

Полнолуние в знаке зодиака Лев в целом благоволило всему огненному тригону, но кое-кому из них не повезёт, как только Луна покинет царственное созвездие. Этим кем-то окажется знак зодиака Стрелец. Увы, в две недели убывающей Луны, за исключением входа светила в ваше созвездие, Стрельцам придётся испытать упадок сил и грусть. Вообще это нормальное в периоды убывающей Луны состояние для многих, независимо от знака, но, будучи рождённым под зодиаком Стрелец, придётся испытать его чуть посильнее. Попробуйте развеселить себя сами и помните, что всё проходит. Если уныние не закончится после 27 февраля, постарайтесь обратиться к врачу.

Знак зодиака Весы

Знак зодиака Весы. Ощутят похудение своего кошелька. Фото © Life.ru

Денежное полнолуние в феврале подарило тригону воздуха довольно много креативных идей и возможностей для самовыражения. Кое для кого этот насыщенный творчеством период может обернуться небольшими финансовыми потерями. Это представители знака зодиака Весы. После Снежного полнолуния 12 февраля вы можете обнаружить, что несколько переплатили за некоторые вещи, будь то запись песни или расходники для создания картин на холсте. Не печальтесь: скоро вы восстановите утраченное.

Знак зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы. Эмоциональная нестабильность и ещё кое-что. Фото © Life.ru.

Для водных знаков зодиака полнолуние не было Денежным, скорее, Штормовым. Некоторые из них останутся в таком печальном положении аж до конца месяца. А именно те, кто принадлежит к знаку зодиака Рыбы. Вы всё ещё подвержены остаточному влиянию полнолуния, то есть столкнётесь с эмоциональной нестабильностью. Но с 13 до 27 февраля на вас ещё и будет направлено пристальное внимание окружающих, так как февраль — месяц знака зодиака Рыбы. Попробуйте сохранить трезвый рассудок в такой обстановке. Да, это челлендж.

Знак зодиака Телец

Знак зодиака Телец. Их лучше не злить до 27 февраля. Фото © Life.ru

Для тригона земли Денежное полнолуние ознаменовалось повышенной раздражительностью. Сложно ожидать агрессии от представителей такого нежного знака зодиака, как Телец, но это возможно. Ваша ярость оправданна: Вселенная всё ещё считает, что в последнее время подарила вам слишком много комфорта, поэтому обеспечит небольшой «встряской». Ожидайте повсеместного ощущения горящих дедлайнов и упрёков в медлительности. Постарайтесь не подраться и не поссориться с теми, кто вас раздражает. После 27 февраля всё образуется.